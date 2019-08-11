Десятки домов остались без воды из-за аварии в Барнауле

Воды нет в домах на ул. Утренней, 60−90, 61−91.
К устранению аварии приступили специалисты Барнаульского водоканала.
Сроки восстановления водоснабжения пока не называются.
11 августа в Барнауле на ул. Утренней в микрорайоне Солнечная Поляна произошел порыв водопровода диаметром 100 мм, сообщили в администрации города. Без холодной воды остались 30 домов в частном секторе
Воды нет в домах на ул. Утренней, 60−90, 61−91.
К устранению аварии приступили специалисты Барнаульского водоканала.
Сроки восстановления водоснабжения пока не называются.
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