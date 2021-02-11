Почти три сотни работников алтайских заводов попадут под сокращение

Сокращения планируются в рубцовском филиале «Алтайвагонзавода», где ожидается увольнение 173 работников. Барнаульский вагоно-ремонтный завод отдаст под сокращение 46 человек и 42 сотрудника лишатся работы на Бийском олеумном заводе.
В последнем случае сокращение связано с тем, что предприятие избавляется от непрофильного актива — Дома культуры.
Ожидается, что завод передаст здание ДК на баланс муниципалитета, пишет «Бийский рабочий».
Также Химочка сообщил, что предприятия оборонного комплекса в Алтайском крае сократили выпуск продукции на 10−12%. Это связано как с пандемией, так и с наличием заказов со стороны минобороны.
У ФНПЦ «Алтай» по 2021 году нет оборонзаказа, добавил «Коммерсант».