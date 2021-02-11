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Жизнь

Почти три сотни работников алтайских заводов попадут под сокращение

Три предприятия в Алтайском крае уведомили краевой минпромэнерго о высвобождении кадров. Речь идет о 261 сотруднике. Об этом рассказал глава ведомства Вячеслав Химочка.

"Бийский олеумный завод"
"Бийский олеумный завод"
altairegion22

Сокращения планируются в рубцовском филиале «Алтайвагонзавода», где ожидается увольнение 173 работников. Барнаульский вагоно-ремонтный завод отдаст под сокращение 46 человек и 42 сотрудника лишатся работы на Бийском олеумном заводе.

В последнем случае сокращение связано с тем, что предприятие избавляется от непрофильного актива — Дома культуры.

Ожидается, что завод передаст здание ДК на баланс муниципалитета, пишет «Бийский рабочий».

Также Химочка сообщил, что предприятия оборонного комплекса в Алтайском крае сократили выпуск продукции на 10−12%. Это связано как с пандемией, так и с наличием заказов со стороны минобороны.

У ФНПЦ «Алтай» по 2021 году нет оборонзаказа, добавил «Коммерсант».

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