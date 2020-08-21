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Жизнь

Десятки тысяч сомнительных саженцев продавали на алтайских рынках

В 2020 году более двух сотен продавцов посадочного материала, ягод и цветов получили штрафы за нарушения порядка продажи, сообщили в управление Россельхознадзора по Алтаю.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

На рынках городов и сел Алтайского края покупателям предлагались более 28,5 тысячи штук саженцев и рассады земляники, а также более 6,5 тысячи штук луковиц цветочных растений с неподтвержденным происхождением, качеством и сортовой принадлежностью.

Во второй половине августа традиционно продают рассаду садовой земляники (как свежевыкопанную, так и с закрытой корневой системой), луковицы цветочных растений, саженцы роз, винограда, плодовых культур с закрытой корневой системой.

Специалисты Россельхознадзора напоминают об обязанности продавцов подтверждать документами и маркировкой сорт, происхождение и качество саженцев, рассады, луковиц.

«Качество посадочного материала подразумевает не только соответствие биометрических показателей требованиям стандарта, но и подтвержденное экспертами отсутствие болезней, в том числе и скрытыми, и конечно, соответствие сорта заявленному», — сообщили в ведомстве.

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