Десятки цветов и небесные сердца. Как прогремел праздничный фейерверк на День города-2023

Посмотреть на салют пришли более 50 тыс. барнаульцев, заполонив собой всю площадь Сахарова. Некоторые даже забрались на памятник "Искусство принадлежит народу", чтобы лучше видеть фейерверк.
Однако салют прогремел с небольшой задержкой в 15 минут. Тем не менее само представление это нисколько не испортило.
Председатель комитета по культуре краевой столицы Валерий Паршков заявил, что в программу постарались включить все элементы, "которые существуют в пиротехническом искусстве".
Салют порадовал не только россыпью красочный огоньков, но и полноценными фигурами - десятками вариантов хризантем и пионов. Некоторые разрывы образовывали сердца.
Как прошел День города в 2023 году - смотрите в большом фоторепортаже altapress.ru.