Детей не отдам

Татьяна мама трех девчонок. Оставшись одна в квартире без света и возможности выйти на работу, потому что по закону она не может оставлять детей одних дома, она оказалась на краю пропасти, но своих детей ни за что не отдаст в приют. Перед новым годом она попросила помощи, и мы оказались рядом.

Вы знаете такие районы города, один взгляд на которые рождает единственную мысль — «Здесь ничего хорошего не жди»?

Обычно это промышленный район, где старые двухэтажные общежития, которое 20 лет назад построили для работников завода. Дверь подъезда домов нараспашку, потому что там нет замка или домофона.

Однажды, я встречала даже обращение жителей такого дома к приходящим в подъезд наркоманам. Они просили их забирать шприцы с собой, потому что дети иногда играют на лестнице. Получается, жители давно отчаялись бороться с незваными гостями, и смирившись, пытаются уменьшить их вред.

Вот в таких домах обычно находятся самые дешевые квартиры. Именно в такой район приехали и мы с социальным работником Екатериной перед самым новым годом к многодетной маме Татьяне.

Она со слезами на глазах просила спасти ее детей от приюта. Оказавшись без работы, денег, еды ей просто не у кого было попросить помощи.

Мы заходим в ее квартиру и сразу попадаем, как будто в подземелье. Вокруг нагромождённая мебель, старые ковры и вещи. Много ненужных вещей. И совершенная темнота в коридоре. Год назад в квартире отключили электричество из-за больших долгов, а хозяева квартиры не готовы их выплачивать.

Благотворительный фонд «Облака»

Именно поэтому в этой квартире Татьяна могла жить бесплатно. Так у нее получилось не остаться на улице и спасти своих детей от холода.

Хоть и квартира захламлена, в ней вымыты полы, не пахнет затхлостью, сигаретным дымом или алкоголем. Ведь Татьяна хорошая и заботливая мама.

Несмотря на все трудности, она всегда старалась обеспечивать детям комфортную жизнь. Экономя на оплате квартиры, она могла кормить, одевать и обеспечивать своих детей.

Для меньшей траты газа в доме они не кипятили воду, а наливали ее в бутылки и ставили на батарею, так вся семья могла помыться.

Кажется, что так жить невозможно, но это временные трудности, с которыми столкнулась семья. Это прекрасно понимала мама и ее дети.

«Вот, вот. Сейчас. Я встану на ноги и вытащу своих детей из этого ужаса», — думала про себя женщина.

Татьяна пережила страшные годы с мужем алкоголиком и тираном. Он избивать ее, выгонял на мороз раздетой, кричал на детей. И поэтому такие небольшие трудности, как поиск жилья и работы казались бывалым делом для мамы.

Но так не считали органы опеки и предложили ей сдать своих детей в приют. Дети могли провести новогодние праздники в приюте. Но сложно представить, как после такого «путешествия» восстанавливать детскую психику и можно ли это сделать? Экономическое неблагополучие женщины уйдет, а травма навсегда останется с ребенком и может испортить им всю его жизнь.

После нашей первой публикации, нам позвонили из кадрового центра «Работа России» и предложили помочь нашей Татьяне. Они предложили не только подобрать вакансию, но и получить специальность.

Дело в том, что, как и многие женщины у Татьяны за плечами лишь 9 классов образования. Неквалифицированный труд оплачивается мало. Поэтому очень важно женщинам заниматься своим образованием. Каким бы не был мужчина рядом — богатым или бедным, женщина не должна оставаться без образования.

Многие годы, помогая малоимущим семьям, мы поняли, что в жизни женщины могут быть разные причины отсутствия образования — алкоголизированная семья, тирания мужа, инвалидность, голод, когда тебе приходится подростком идти на стройку лишь бы купить кусок хлеба. И работа благотворительного фонда не осуждать женщину, а помогать, чтобы в будущем было меньше бедности, чтобы дети не попадали в приюты, а оставались в любящей семье.

Кажется, что история Татьяны закончилась успешно. Мы нашли ей квартиру, детей устроили в детский центр «По дороге с Облаками», почти нашли работу, а значит, она не нуждается в нашей помощи.

Благотворительный фонд «Облака»

Но это немного не так, потому что именно сейчас она находится в зоне риска. Это означает, что в любую минуту она может вновь скатиться в бедность. И для того, чтобы все наши усилия не канули в Лету, необходимо помочь ее с оплатой жилья.

В лучшем случае она только через месяц получит свою первую заработную плату. А платить за квартиру нужно уже сейчас.

Мы не можем оставить семью, чтоб она вновь оказалась на улице.

Поэтому объявляем досбор для Татьяны и трёх ее деток на оплату жилья и питания.

Собрали — 17 570 р.

Осталось — 12 430 р.

Все пожертвования до объявления следующего сбора пойдут на помощь Татьяне.

Если вы готовы помочь, то оставляйте пожертвование удобным для вас способом.

На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму). Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Информация действительна на момент публикации