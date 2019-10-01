«Дети-ангелы» из Алтайского края в отчаянии записали видео для властей

Родителей детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата еще два года назад просили губернатора Алтайского края Виктора Томенко обеспечить «доступную среду» в одном из бассейнов Барнаула. Власти обещали решить вопрос в течение года, но до сих пор проблема существует.

В редакцию altapress.ru обратилась председатель городской общественной организации помощи инвалидам «Дети Ангелы Барнаула» Олеся Судакова. Она рассказала, что более двух лет назад около 60 родителей попросили обеспечить специальные условия для особенных детей в одном из бассейнов города.

«Данный вопрос обещали решить в течение года. Но, как оказалось, в столице края нет муниципального бассейна, в котором технически возможно установить специализированный подъемник, создать иные необходимые условия доступной среды», — сообщила Олеся Судакова.

Эффективность и результативность гидрореабилитации уже давно доказана, уверяет она, но власти края и города «продолжают тратить миллионы рублей на нецелесообразные, ненужные для инвалидов программы, проекты и их исполнение „для галочки“ в графе „помощь инвалидам“».

Родители отчаялись и создали ролик, в котором рассказали, почему их дети нуждаются в бассейне с доступной средой.

Министерство спорта в Instagram опубликовало пост о том, что в бассейне «Обь» по государственной программе «Доступная среда Алтайского края» стоит невостребованным подъемник, а для граждан действует скидка на посещения до 30%.