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4 сентября
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Жизнь

Дети «дерзко» украли садовую тачку. Смешное видео бьет рекорды по просмотрам

В сети набирает популярность видеоролик с кражей садовой тачки. Двое детей пытаются перекинуть через двухметровый забор «транспортное средство», но все время попадают впросак, передают «Вести».

Кража тачки.
Кража тачки.
vesti.ru

На виде попали мальчики из Белореченска Краснодарского края. 28 июля они утащили тачку со двора, огороженного высоким заборам. Чтобы перекинуть через него тяжелый предмет, дети соорудили конструкцию из лавочек, но она рухнула. Потом они приволокли стол и лестницу.

В финале кражи юные жители Кубани увозят добычу, причем старший сажает младшего в тачку. «Концовка — до слез: старший везёт младшего на тачке. Это не комедия, это драма», — пишет один из зрителей.

У ролика уже больше 3,2 млн просмотров и их число растет. Известно, что хозяин тачки пока не объявлялся.

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