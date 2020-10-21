Дети до 16. От алтайской больницы требовали докладывать «в органы» о беременности и половой жизни девочек

Судебное решение, оказавшееся в распоряжении редакции, из разряда необычных — трудно с ходу вспомнить другой такой случай в Алтайском крае, преданный огласке. Суть его в том, что полиция одного из районов требовала от врачей тайно передавать ей сугубо интимную информацию — сведения о беременности и других свидетельствах половой жизни девочек до 16 лет. А когда больница отказалась, прокуратура попыталась заставить ее информировать «органы» через суд. Подробности — в материале altapress.ru.

Полиция: «Сообщите все , что узнали при медосмотре»

Медики, психологи, социологи, моралисты — кто только не прошелся по этой щепетильной и, в общем-то, скандальной теме. Писаны-переписаны миллионы слов о подростках, слишком рано начавших половую жизнь, о насилии и ущербе здоровью, о роли семьи и общества.

Но в Ребрихинском районе — и, похоже, не только в нем — от слов перешли к делу.

Врио начальника райотдела полиции Юрий Остапенко, а потом и начальник Алексей Коновалов в 2018—2019 годах запросили у гинекологов центральной районной больницы (ЦРБ) информацию о вступлении в половую связь девочек до 16 лет, полученную в ходе медосмотров и приемов.

И речь не шла о том, что в ребрихинской полиции расследовали какое-то преступление. От врачей требовалось сообщать обо всех подобных «сюжетах» — а уж «органы» сами разобрались бы, есть там уголовная составляющая или нет.

Полиция. altapress.ru

Прокурор: «Незамедлительно и в постоянном режиме»

Полиция трижды обращалась за информацией от гинекологов ЦРБ. Но больница всякий раз отказывалась ее «сливать», объясняя, что таких сюжетов у них попросту нет. Вскоре после третьего отказа правоохранителей поддержал прокурор района.

В прокуратуре были уверены: больница просто обязана передавать в полицию (а также в прокуратуру) обширную информацию об интимных связях несовершеннолетних до 16 лет. Причем незамедлительно и постоянно.

Сообщать медики должны о беременности девочек, о подцепленных ими «нехороших» заболеваниях да и, в общем-то, обо всем, что свидетельствует о потере ими девственности и начале интимной жизни.

Беременность. Девушка. Pixabay.com

Прокурор: «Больницы должны выявлять и устранять»

Аргументы прокуратуры в решениях судов подробно изложены. Для начала приведем главные. Во-первых, половая связь совершеннолетнего гражданина (18+) с партнером младше 16 лет, — уголовное преступление (статья 134 УК РФ).

Во-вторых, больницы входят в систему профилактики и предупреждения правонарушений в отношении несовершеннолетних (есть соответствующий закон). И, стало быть, медучреждения должны выявлять и устранять причины и условия, способствующие нарушениям.

В интерпретации ведомства это и подтверждало обязанность ЦРБ информировать о вступивших в интимные отношения девочках.

И вот прокуратура провела проверку, как исполняет эту обязанность руководство «Ребрихинской ЦРБ». И убедилась: не исполняет. После чего прокурор района Андрей Грибанов подал в суд на больницу в защиту неопределенного круга лиц.

Ребрихинская ЦРБ после реконструкции. Altairegion22.ru

Больница: «Беременность — не заболевание»

Вообще-то, эта «битва меча и орала» — спор силовиков и медиков — история, как оказалось, не новая. Altapress.ru удалось найти несколько давних судебных споров на эту тему — правда, из других регионов.

К примеру, райбольница из Республики Коми в 2011 году наотрез отказалась сообщать о пяти забеременевших девушках. Одной из них было 15. Две сделали аборт, трое решили рожать.

Врачам намекнули — дескать, своим отказом вы помогли избежать ответственности преступникам («авторам» беременности девушек). Но они стояли на своем: не допускается разглашение врачебной тайны кроме отдельных случаев — когда пациенту причинен вред.

Гинекологическое кресло. Pixabay.com

Информации, что в отношении пациенток оказывалось насилие, не имелось… Пациент вправе предоставить лечащему врачу информацию или отказать в ее предоставлении… Беременность не является заболеванием, это физиологическое состояние организма, — излагает позицию больницы суд.

Тамошний прокурор, как и ребрихинский, обратился на больницу в суд. И суд его поддержал, что называется, «обеими руками», обязав больницу передавать результаты гинекологического осмотра — только тогда речь шла о девушках до 18.

Но, видимо, судебная практика по стране складывалась вовсе не так однозначно.

Подростки. Pixabay.com

Психолог: «Как можно вмешиваться в интимные вопросы»

Волну дискуссии силовиков и врачей на эту тему запустил Следственный комитет России в 2016 году. Он предложил Минздраву решить вопрос. Очевидно, отмашка профильного ведомства могла бы сделать подчиненные ему больницы намного сговорчивее.

Врачей и психологов Следственный комитет в тот момент убедить не смог: они единодушно высказались против.

«Как можно вмешиваться в интимные вопросы, которые возникают на фоне еще и пубертата, подросткового развития, и могут приводить потом к очень сложным и порой неисправимым последствиям в детской психике? — сказала, например, порталу Bfm.ru психолог Оксана Защиринская, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета.

Не убедили следователи и медицинских чиновников. В 2018 году Минздрав России выступил категорически против разглашения врачебной тайны о лишившихся девственности подростках (кроме, разумеется, случаев причинения им вреда).

Возможно, разъяснение ведомства своей позиции и дало силы врачам «Ребрихинской ЦРБ» — по крайней мере аргументы Минздрава больница использовала.

Молодая семья. Pixabay.com

Что такое врачебная тайна Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Источник: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Ребрихинская ЦРБ после реконструкции. Altairegion22.ru

Больница: «Есть исчерпывающий перечень»

Судьбу информации о половой жизни девушек Ребрихинского района суды решали больше года, стороны прошли четыре круга разбирательств.

Представитель ЦРБ настаивал на неразглашении врачебной тайны. На том, что ее сохранность гарантирует и регулирует закон, а ее соблюдение — один из основных принципов охраны здоровья.

Есть, говорил он, исчерпывающий перечень случаев, когда разглашение этой тайны без согласия пациента (в том числе передача сведений в полицию) все же возможно, но главное здесь — признаки вреда его здоровью.

У врача должны быть «достаточные основания полагать, что вред причинен противоправными действиями», говорили врачи, ссылаясь на «Порядок информирования медицинскими организациями органов внутренних дел».

Подростки. Pixabay.com

Прокурор: «Врач не может дать юридическую оценку»

Интересно, что вот эти «достаточные основания полагать» прокурор района считал аргументом против упорствующей больницы.

Врач «сам не может дать юридическую оценку, являются ли действия противоправными или нет», — утверждал он на суде.

Сам по себе факт беременности девочек до 16 лет уже должен быть сообщен в полицию, чтобы исключить случаи домашнего насилия. Это же относится и к другим фактам, позволяющим судить о вступлении несовершеннолетней в половую связь, полагали в прокуратуре.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Суд: «У полиции достаточно других инструментов»

Убедить суды алтайским медикам удалось, хотя и не сразу. Ребрихинский райсуд их поддержал и отказал прокуратуре. Но краевой его решение отменил, обязав ЦРБ передавать информацию.

Больница решилась пойти в кассацию. И вот тут достигла успеха: в июне 2020 года Восьмой кассационный суд отменил вердикт краевого и вернул дело на новое рассмотрение в эту же инстанцию.

Последнее решение Алтайского краевого суда полностью подтвердило правоту ЦРБ, оставив в силе решение районного. Передавать информацию правоохранителям больница уже не обязана.

Из решения Ребрихинского районного суда по делу:

«Органы внутренних дел располагают достаточным арсеналом возможностей по выявлению и профилактике преступлений в данной сфере — инспектора по делам несовершеннолетних, работа психологов, педагогов и т.п.

Решение краевого суда вынесено 15 сентября и не обжаловано.