«Виктор Петрович, помогите»: дети из алтайского села записали видеообращение к Томенко в стихах

Сельский клуб непригоден для эксплуатации, и 99 детей занимаются в здании бывшего магазина сельпо. Районная администрация считает ремонт клуба нецелесообразным, говорят жители. Причем федеральное ведомство отвечает, что деньги будут выделены, если поступит соответствующая заявка.
Мария Прусакова,
руководитель фракции КПРФ в АКЗС:
«Министерство культуры Алтайского края, основываясь на позиции главы района госпожи Артюшкиной, смысла в этом не видит! Глава района не видит смысла и в ремонте сельской школы, где на головы ученикам осыпается штукатурка. А пока образование и культура села зачастую выживают только на энтузиазме родителей и неравнодушных педагогов.
Чтобы обратить внимание на проблему, востровские дети собственными силами подготовили стихотворное видеобращение к Виктору Томенко.