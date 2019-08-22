Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Виктор Петрович, помогите»: дети из алтайского села записали видеообращение к Томенко в стихах

Дети из села Вострово Волчихинского района просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко восстановить их Дом культуры. Причем, по словам сельчан, Минкульт РФ против ничего не имеет и обещает помочь, только вот местные власти не видят в восстановлении смысла. Об этом пишет сайт КПРФ.

Дом культуры в селе Вострово Волчихинского района.
Дом культуры в селе Вострово Волчихинского района.
altkprf.ru

Сельский клуб непригоден для эксплуатации, и 99 детей занимаются в здании бывшего магазина сельпо. Районная администрация считает ремонт клуба нецелесообразным, говорят жители. Причем федеральное ведомство отвечает, что деньги будут выделены, если поступит соответствующая заявка.

Мария Прусакова,
руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

«Министерство культуры Алтайского края, основываясь на позиции главы района госпожи Артюшкиной, смысла в этом не видит! Глава района не видит смысла и в ремонте сельской школы, где на головы ученикам осыпается штукатурка. А пока образование и культура села зачастую выживают только на энтузиазме родителей и неравнодушных педагогов.

Чтобы обратить внимание на проблему, востровские дети собственными силами подготовили стихотворное видеобращение к Виктору Томенко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость