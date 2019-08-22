«Виктор Петрович, помогите»: дети из алтайского села записали видеообращение к Томенко в стихах

Дети из села Вострово Волчихинского района просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко восстановить их Дом культуры. Причем, по словам сельчан, Минкульт РФ против ничего не имеет и обещает помочь, только вот местные власти не видят в восстановлении смысла. Об этом пишет сайт КПРФ.

Сельский клуб непригоден для эксплуатации, и 99 детей занимаются в здании бывшего магазина сельпо. Районная администрация считает ремонт клуба нецелесообразным, говорят жители. Причем федеральное ведомство отвечает, что деньги будут выделены, если поступит соответствующая заявка.

Мария Прусакова,

руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

«Министерство культуры Алтайского края, основываясь на позиции главы района госпожи Артюшкиной, смысла в этом не видит! Глава района не видит смысла и в ремонте сельской школы, где на головы ученикам осыпается штукатурка. А пока образование и культура села зачастую выживают только на энтузиазме родителей и неравнодушных педагогов.

Чтобы обратить внимание на проблему, востровские дети собственными силами подготовили стихотворное видеобращение к Виктору Томенко.