Дети из Новоалтайска вынуждены ходить в школу по железной дороге и опасному мосту

По словам горожан, после закрытия школы № 4 детей перевели в другое учреждение, но школьного автобуса не выделили. Сейчас дети вынуждены несколько километров добираться до школы по опасной дороге.
Рискуя жизнью, школьники пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, а также идут по аварийному мосту через реку Чесноковку, который в период паводка уходит под воду. Обращения родителей в администрацию города остаются без должной реакции.
Следователи намерены проверить ситуацию и выяснить причины и условия, по которым дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Бездействию должностных лиц администрации города дадут оценку, и при наличии оснований возбудят уголовное дело.