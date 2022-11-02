Дети из Славяносербского района ЛНР приехали на лечение в Белокуриху по приглашению алтайского депутата

На железнодорожном вокзале Барнаула 1 ноября депутат Государственной Думы, единоросс Даниил Бессарабов встретил группу из двадцати луганских школьников, для которых он организовал лечение в детском санатории «Белокуриха» минздрава России. Вместе с депутатом гостей встречали волонтеры Победы и представители региональных властей.

Дети из Славяносербского района Луганской народной республики, над которым взял шефство Алтайский край и где не раз бывал Даниил Бессарабов, пробудут в санатории 21 день.

«Школьники страдают хроническими заболеваниями, но в последние годы по известным причинам их здоровью не уделялось должного внимания, состояние усугублялось. В санатории «Белокуриха они пройдут индивидуальный курс лечения, продолжат школьное обучение. Кроме того, для них подготовлена ежедневная культурная программа. Я навещу детей в санатории 3 ноября, накануне Дня народного единства», — рассказал Даниил Бессарабов.

Юные гости из ЛНР очень хотят увидеть горы, для них будут организованы экскурсии по Белокурихе, курортной зоне «Белокуриха — 2» и другим интересным местам.

Родные и близкие детей очень рады за них.