2 ноября
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Жизнь

Дети из Славяносербского района ЛНР приехали на лечение в Белокуриху по приглашению алтайского депутата

На железнодорожном вокзале Барнаула 1 ноября депутат Государственной Думы, единоросс Даниил Бессарабов встретил группу из двадцати луганских школьников, для которых он организовал лечение в детском санатории «Белокуриха» минздрава России. Вместе с депутатом гостей встречали волонтеры Победы и представители региональных властей.

Встреча детей из Луганска на железнодорожном вокзале Барнаула.
Встреча детей из Луганска на железнодорожном вокзале Барнаула.
пресс-служба "Единой России"

Дети из Славяносербского района Луганской народной республики, над которым взял шефство Алтайский край и где не раз бывал Даниил Бессарабов, пробудут в санатории 21 день.

«Школьники страдают хроническими заболеваниями, но в последние годы по известным причинам их здоровью не уделялось должного внимания, состояние усугублялось. В санатории «Белокуриха они пройдут индивидуальный курс лечения, продолжат школьное обучение. Кроме того, для них подготовлена ежедневная культурная программа. Я навещу детей в санатории 3 ноября, накануне Дня народного единства», — рассказал Даниил Бессарабов.

Юные гости из ЛНР очень хотят увидеть горы, для них будут организованы экскурсии по Белокурихе, курортной зоне «Белокуриха — 2» и другим интересным местам.

Родные и близкие детей очень рады за них.

«Большое спасибо всем организаторам этой поездки. За восемь лет было много негатива. Пусть наши дети и внуки посмотрят и порадуются за Россию, что она богатая страна. Богатая отзывчивыми людьми, которые очень много делают для блага нашего района», — сказала жительница Славяносербского района ЛНР Татьяна Александрова.

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