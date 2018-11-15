В Алтайском крае растет число детей, пострадавших от сексуальных преступлений

В Алтайском крае, как и во всей стране, увеличивается число сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Происходит это не за счет роста физического насилия — развратные действия все чаще совершают через интернет, сообщила уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева на «круглом столе» в региональном управлении СКР.

В 2017 году, согласно данным Росстата, в России зарегистрировали 4988 преступлений, связанных с половым сношением и иными действиями сексуального характера в отношении детей. В 2016 году выявили 4491 такой случай, в 2015-м — 4327, в 2014-м — 2933.

В отдельную категорию органы статистики отнесли развратные действия. В 2017 году зарегистрировали 1498 таких преступлений в отношении детей, в 2016-м — 1194, в 2015-м — 1115, в 2014-м — 998.

В СУ СКР по Алтайскому краю связывают рост таких преступлений с тем, что следственные органы научились выявлять такие вещи и разработали соответствующие механизмы. Если несколько лет назад расследовали число интернет-преступлений исчислялось единицами, то сейчас — десятками. За истекший период 2018 года в Алтайском крае передали в суд 35 таких уголовных дел, и эта цифра вырастет к концу года.

С 2015 года в России снижается смертность детей от внешних причин. Но таких случаев по-прежнему много — 15 на 100 тысяч населения в 2017 году.

В Алтайском крае дети чаще всего гибнут по причине утопления. На втором месте из внешних причин — отравление угарным газом, далее идут суицид и ДТП.

К увеличению детской смертности приложили руку и СМИ, считает Ольга Казанцева. Так, в 2014 году в России не было ни одного случая самоубийств детей, состоявших в пабликах типа «Синий кит», «Тихий дом» и других подобных. В 2017 году зарегистрировали больше 200 суицидов несовершеннолетних подписчиков этих сообществ.