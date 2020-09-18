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Детки в клетке. Как алтайские вожатые работали во время пандемии

Если осенью птицы улетают на юг, то вожатые, наоборот, возвращаются домой из детских лагерей. Altapress.ru узнал, как прошли непростые смены в этом году во всероссийских и краевых центрах, а также почему всем вожатым ровно 49 лет.

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Возвращение в детство

Вадим Чистяков только что прилетел в родной город из Всероссийского детского центра «Орленок». «Как тебе смена в лагере?» — тут же спрашиваю его я. «Она была не такой насыщенной, как в предыдущие года, — отвечает он, — но эти дни прошли так же ярко и замечательно».

К сожалению, работа вожатым у Вадима близится к завершению. Он уже студент 4-го курса, а по правилам педагогического отряда «Ювента» после окончания университета его боец автоматически «выпускается» из объединения и не может больше ездить на смены в детские лагеря.

Исторический факт:

Идея первого детского лагеря зародилась в 1876 году в Швейцарских Альпах. Пастор Герман Вальтер Бион открыл аналог современного детского лагеря, основной целью которого было духовное и физическое воспитание.

В конце XIX века в России существовали детские оздоровительные колонии, которые работали по принципу смен. На летнее время детей из наименее благополучных и неимущих семей вывозили в отдаленные села, где им помогали в оздоровлении и закалке.

Само же название профессии появилось только в 1922 году, когда вожатым стали называть руководителя пионерского отряда.

Вожатый Вадим Чистяков
Вожатый Вадим Чистяков
Предоставлено altapress.ru

По наблюдениям Вадима, на эту работу чаще всего те идут люди, которые сами, будучи детьми, отдыхали в детском лагере и влюбились в его атмосферу. Повзрослев и хорошо зная устройство детского центра, они готовы нести ответственность за других. «То есть вожатство позволяет вновь вернуться в детский лагерь, даже если ты уже взрослый?» — уточняю я. «Да, только ответственности больше», — смеется Вадим. Так было и с командиром «Ювенты» Анной Яковлевой.

Анна Яковлева,
командир педагогического отряда «Ювента»:

В 2016 году, в январе, я попала на профильную смену «Юный лидер Сибири». Там у меня были замечательные вожатые. И мне стало интересно, в какой классной среде они вращаются, что стали такими яркими и творческими. Мне захотелось стать такой же, одной из вожатых, чтобы вести ребят за собой и подавать им пример.

Вожатая Анна Яковлева
Вожатая Анна Яковлева
Предоставлено altapress.ru

Вожатыми не рождаются

Цифра:

540 детских лагерей в настоящий момент работает в России, по данным Минпросвещения.

Прежде чем стать бойцом — так называют членов «Ювенты», — новичкам необходимо пройти серьезную подготовку.

В течение 5 месяцев студенты посещают занятия в вожатской школе. На уроках они не только изучают педагогику, но и учатся заново играть. «Игра — это одна из основ, на которой строится работа, — объясняет Анна Яковлева. — С ее помощью боец должен заинтересовать детей и сплотить их друг с другом». С помощью одной простой игры на повторение вожатый может заинтересовать до 150 человек.

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Интересный факт:

Нередко в вожатые идут студенты 18−19 лет. И чтобы не терять авторитет среди детей из-за своего возраста, они прибегают к небольшой хитрости: все вожатые говорят, что им 49 лет. Только в самый последний день смены вожатые открывают правду о том, сколько им лет.

Первые два года боец работает только в краевых лагерях, чтобы получить необходимый опыт. После этого у него появляется возможность попробовать себя во всероссийских детских центрах, таких как «Океан» или «Орленок». В отличие от вожатых, работающих на круглогодичной основе, бойцы «Ювенты» выезжают только на лето. Чаще всего они следят за маленькими детьми, в то время как более опытные приглядывают за старшими ребятами.

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Интересный факт:

Зарплата вожатого не очень большая — 10 тыс. рублей за смену. Нередки случаи, когда за работу боец выходил в ноль, потому что все тратил на подарки детям. Также в расходы входит перелет в лагерь на другой конец страны.

Двухразовый тест и карантин

Вадим не случайно отметил разницу между нынешней сменой и прошлогодней. Она пришлась на непростое время пандемии, и детские центры постарались сделать все возможное, чтобы нахождение ребят там было максимально безопасным.

Вадим Чистяков,
вожатый:

Первая смена в июле в «Орленке» была пробной, проверяли, готовы ли мы принимать детей, и длилась она всего две недели. В этом году нагрузка на вожатых была меньше, так как от части мероприятий, рассчитанных на весь детский центр, из-за введенных ограничений пришлось отказаться.

В первую очередь детским центрам пришлось пожертвовать общелагерными мероприятиями. Почти все события проходили внутри отрядов и давали детям пусть и небольшую версию массового праздника. Сами отряды были разделены внутри на несколько групп, живущих по отдельности. За раз могли общаться между собой только две группы.

Вожатый Вадим Чистяков
Вожатый Вадим Чистяков
Предоставлено altapress.ru

Цифра:

В 2020 году по решению алтайской краевой межведомственной комиссии по детскому отдыху наполняемость детских лагерей не должна была превышать 50%.

Серьезному контролю подверглись и сами вожатые, так как они больше всех контактировали с детьми. После приезда бойцы находились на двухнедельном карантине и проживали в это время в студенческом городке рядом с детским центром. Не обошлось и без проверки на коронавирус. Вожатые сдавали тест перед своим прилетом и за три дня перед выходом на смену. Только после подтверждения, что здоров, можно было начинать работать с детьми.

Однако бывали случаи, когда вожатые подхватывали обычную простуду. В таком случае нужно было принимать экстренные меры.

Вадим Чистяков,
вожатый:

Я заболел в лагере, у меня были подозрения на бронхит. Я ушел на больничный. Лечился несколько дней в общежитии для вожатых. При этом помогал чем мог «из дома» напарнице: записывал для детей легенды на ночь, делал «сюрпризики».

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Краевым же лагерям повезло меньше. Летний сезон был отменен, а привычные смены проведены только для воспитанников детских домов.

Анна Яковлева,
командир педагогического отряда «Ювента»:

В связи с коронавирусом в этом году исключение сделали только для летних дач для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мне кажется, это потому, что дети из детских домов живут в одном коллективе и даже на время карантина не могут быть разделены между собой. Это позволяет им без опаски находиться рядом друг с другом.

Вожатая Анна Яковлева
Вожатая Анна Яковлева
Предоставлено altapress.ru

На море хорошо, а в крае лучше

Когда спрашиваешь вожатых о том, какой же лагерь лучше — всероссийский или краевой, — все с теплотой отзываются о последнем. «Это не сравнишь, ведь краевой лагерь, например наша Международная летняя детская деревня „Алтай“, — все равно твое, родное», — поделился впечатлениями бывший вожатый Оганес Минасян.

Интересный факт:

Международная летняя детская деревня «Алтай» считается визитной карточкой края. Ежегодно она объединяет более 1000 вожатых из России и заграницы.

Однако разница между ними все же есть. Некоторые вожатые отмечают, что в краевых лагерях, в отличие от федеральных, не хватает финансирования. Это бросается в глаза сразу: и старые домики-кубрики, и несовременный инвентарь. Не всегда хватает кадров для работы. Вожатые рассказали, что бывали случаи, когда помимо работы дневным вожатым им приходилось выходить в ночь вместо ночных.

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Исторический факт:

Во время Великой Отечественной войны на территории Алтайского края был размещен детский оздоровительный лагерь «Артек». Однако дети там не отдыхали, а полноценно работали. Младшие ребята трудились в подсобном хозяйстве, старшие — на лесозаготовках, конном дворе, девочки готовили на кухне и в столовой.

Также бойцы рассказали о том, что места, где располагаются краевые лагеря, не отличаются живописностью.

Вадим Чистяков,
вожатый:

Всероссийские детские центры построены таким образом, что на их территории есть и горы, и реки, и море. Природа — одна из главных составляющих отдыха.

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Ох уж эти детки

Вожатые тесно связаны с детьми и нередко тоскуют без них. Особенно это заметно во время отмены летних смен. Вожатые охотно делятся разными историями из лагерной жизни.

Анна Яковлева,
командир педагогического отряда «Ювента»:

Я часто вспоминаю очень теплый момент с моего первого форума «Юный лидер Сибири». Однажды дети нам с напарницей сами сделали вечерний огонек — время, когда в темноте все делятся впечатлениями о прожитом дне на смене. Обычно его проводят только для ребят, но в этот раз они устроили огонек специально для нас. Было сказано много милых слов, все было очень трогательно.

Вожатые
Вожатые
Предоставлено altapress.ru

Судя по рассказам вожатых, у них нет единого мнения, с какими детьми работать сложнее, а с какими легче. Малыши чаще всего не слушаются, и за ними приходится намного усерднее следить. Но именно они порой догадываются до таких вещей, о каких не стал бы рассуждать более взрослый. Подростки же более послушны, но порой склонны к конфликтам.

Оганес Минасян,
вожатый:

Был у меня один инцидент — это настоящий позор для вожатого. Считается, если ребенок себе что-то сломал, значит, это твоя вина: ты его ничем не занял. Ведь дети от нечего делать начинают лезть куда не следует, драться. И вот на первой смене у меня мальчик сломал ногу. Был небольшой перерыв, во время которого он погнался за девочкой и неудачно прыгнул через клумбу. Мальчика тогда отправили домой.

Цифра:

22 детских лагеря работает в Алтайском крае, по данным сайта incamp.ru.

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