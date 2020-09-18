Детки в клетке. Как алтайские вожатые работали во время пандемии

Если осенью птицы улетают на юг, то вожатые, наоборот, возвращаются домой из детских лагерей. Altapress.ru узнал, как прошли непростые смены в этом году во всероссийских и краевых центрах, а также почему всем вожатым ровно 49 лет.

Возвращение в детство

Вадим Чистяков только что прилетел в родной город из Всероссийского детского центра «Орленок». «Как тебе смена в лагере?» — тут же спрашиваю его я. «Она была не такой насыщенной, как в предыдущие года, — отвечает он, — но эти дни прошли так же ярко и замечательно».

К сожалению, работа вожатым у Вадима близится к завершению. Он уже студент 4-го курса, а по правилам педагогического отряда «Ювента» после окончания университета его боец автоматически «выпускается» из объединения и не может больше ездить на смены в детские лагеря.

Исторический факт: Идея первого детского лагеря зародилась в 1876 году в Швейцарских Альпах. Пастор Герман Вальтер Бион открыл аналог современного детского лагеря, основной целью которого было духовное и физическое воспитание. В конце XIX века в России существовали детские оздоровительные колонии, которые работали по принципу смен. На летнее время детей из наименее благополучных и неимущих семей вывозили в отдаленные села, где им помогали в оздоровлении и закалке. Само же название профессии появилось только в 1922 году, когда вожатым стали называть руководителя пионерского отряда.

Вожатый Вадим Чистяков Предоставлено altapress.ru

По наблюдениям Вадима, на эту работу чаще всего те идут люди, которые сами, будучи детьми, отдыхали в детском лагере и влюбились в его атмосферу. Повзрослев и хорошо зная устройство детского центра, они готовы нести ответственность за других. «То есть вожатство позволяет вновь вернуться в детский лагерь, даже если ты уже взрослый?» — уточняю я. «Да, только ответственности больше», — смеется Вадим. Так было и с командиром «Ювенты» Анной Яковлевой.

Анна Яковлева,

командир педагогического отряда «Ювента»:

В 2016 году, в январе, я попала на профильную смену «Юный лидер Сибири». Там у меня были замечательные вожатые. И мне стало интересно, в какой классной среде они вращаются, что стали такими яркими и творческими. Мне захотелось стать такой же, одной из вожатых, чтобы вести ребят за собой и подавать им пример.

Вожатая Анна Яковлева Предоставлено altapress.ru

Вожатыми не рождаются

Цифра: 540 детских лагерей в настоящий момент работает в России, по данным Минпросвещения.

Прежде чем стать бойцом — так называют членов «Ювенты», — новичкам необходимо пройти серьезную подготовку.

В течение 5 месяцев студенты посещают занятия в вожатской школе. На уроках они не только изучают педагогику, но и учатся заново играть. «Игра — это одна из основ, на которой строится работа, — объясняет Анна Яковлева. — С ее помощью боец должен заинтересовать детей и сплотить их друг с другом». С помощью одной простой игры на повторение вожатый может заинтересовать до 150 человек.

Вожатые Предоставлено altapress.ru

Интересный факт: Нередко в вожатые идут студенты 18−19 лет. И чтобы не терять авторитет среди детей из-за своего возраста, они прибегают к небольшой хитрости: все вожатые говорят, что им 49 лет. Только в самый последний день смены вожатые открывают правду о том, сколько им лет.

Первые два года боец работает только в краевых лагерях, чтобы получить необходимый опыт. После этого у него появляется возможность попробовать себя во всероссийских детских центрах, таких как «Океан» или «Орленок». В отличие от вожатых, работающих на круглогодичной основе, бойцы «Ювенты» выезжают только на лето. Чаще всего они следят за маленькими детьми, в то время как более опытные приглядывают за старшими ребятами.

Вожатые Предоставлено altapress.ru

Интересный факт: Зарплата вожатого не очень большая — 10 тыс. рублей за смену. Нередки случаи, когда за работу боец выходил в ноль, потому что все тратил на подарки детям. Также в расходы входит перелет в лагерь на другой конец страны.

Двухразовый тест и карантин

Вадим не случайно отметил разницу между нынешней сменой и прошлогодней. Она пришлась на непростое время пандемии, и детские центры постарались сделать все возможное, чтобы нахождение ребят там было максимально безопасным.

Вадим Чистяков,

вожатый:

Первая смена в июле в «Орленке» была пробной, проверяли, готовы ли мы принимать детей, и длилась она всего две недели. В этом году нагрузка на вожатых была меньше, так как от части мероприятий, рассчитанных на весь детский центр, из-за введенных ограничений пришлось отказаться.

В первую очередь детским центрам пришлось пожертвовать общелагерными мероприятиями. Почти все события проходили внутри отрядов и давали детям пусть и небольшую версию массового праздника. Сами отряды были разделены внутри на несколько групп, живущих по отдельности. За раз могли общаться между собой только две группы.

Вожатый Вадим Чистяков Предоставлено altapress.ru

Цифра: В 2020 году по решению алтайской краевой межведомственной комиссии по детскому отдыху наполняемость детских лагерей не должна была превышать 50%.

Серьезному контролю подверглись и сами вожатые, так как они больше всех контактировали с детьми. После приезда бойцы находились на двухнедельном карантине и проживали в это время в студенческом городке рядом с детским центром. Не обошлось и без проверки на коронавирус. Вожатые сдавали тест перед своим прилетом и за три дня перед выходом на смену. Только после подтверждения, что здоров, можно было начинать работать с детьми.

Однако бывали случаи, когда вожатые подхватывали обычную простуду. В таком случае нужно было принимать экстренные меры.

Вадим Чистяков,

вожатый:

Я заболел в лагере, у меня были подозрения на бронхит. Я ушел на больничный. Лечился несколько дней в общежитии для вожатых. При этом помогал чем мог «из дома» напарнице: записывал для детей легенды на ночь, делал «сюрпризики».

Вожатые Предоставлено altapress.ru

Краевым же лагерям повезло меньше. Летний сезон был отменен, а привычные смены проведены только для воспитанников детских домов.

Анна Яковлева,

командир педагогического отряда «Ювента»:

В связи с коронавирусом в этом году исключение сделали только для летних дач для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мне кажется, это потому, что дети из детских домов живут в одном коллективе и даже на время карантина не могут быть разделены между собой. Это позволяет им без опаски находиться рядом друг с другом.

Вожатая Анна Яковлева Предоставлено altapress.ru

На море хорошо , а в крае лучше

Когда спрашиваешь вожатых о том, какой же лагерь лучше — всероссийский или краевой, — все с теплотой отзываются о последнем. «Это не сравнишь, ведь краевой лагерь, например наша Международная летняя детская деревня „Алтай“, — все равно твое, родное», — поделился впечатлениями бывший вожатый Оганес Минасян.

Интересный факт: Международная летняя детская деревня «Алтай» считается визитной карточкой края. Ежегодно она объединяет более 1000 вожатых из России и заграницы.

Однако разница между ними все же есть. Некоторые вожатые отмечают, что в краевых лагерях, в отличие от федеральных, не хватает финансирования. Это бросается в глаза сразу: и старые домики-кубрики, и несовременный инвентарь. Не всегда хватает кадров для работы. Вожатые рассказали, что бывали случаи, когда помимо работы дневным вожатым им приходилось выходить в ночь вместо ночных.

Вожатые Предоставлено altapress.ru

Исторический факт: Во время Великой Отечественной войны на территории Алтайского края был размещен детский оздоровительный лагерь «Артек». Однако дети там не отдыхали, а полноценно работали. Младшие ребята трудились в подсобном хозяйстве, старшие — на лесозаготовках, конном дворе, девочки готовили на кухне и в столовой.

Также бойцы рассказали о том, что места, где располагаются краевые лагеря, не отличаются живописностью.

Вадим Чистяков,

вожатый:

Всероссийские детские центры построены таким образом, что на их территории есть и горы, и реки, и море. Природа — одна из главных составляющих отдыха.

Вожатые Предоставлено altapress.ru

Ох уж эти детки

Вожатые тесно связаны с детьми и нередко тоскуют без них. Особенно это заметно во время отмены летних смен. Вожатые охотно делятся разными историями из лагерной жизни.

Анна Яковлева,

командир педагогического отряда «Ювента»:

Я часто вспоминаю очень теплый момент с моего первого форума «Юный лидер Сибири». Однажды дети нам с напарницей сами сделали вечерний огонек — время, когда в темноте все делятся впечатлениями о прожитом дне на смене. Обычно его проводят только для ребят, но в этот раз они устроили огонек специально для нас. Было сказано много милых слов, все было очень трогательно.

Вожатые Предоставлено altapress.ru

Судя по рассказам вожатых, у них нет единого мнения, с какими детьми работать сложнее, а с какими легче. Малыши чаще всего не слушаются, и за ними приходится намного усерднее следить. Но именно они порой догадываются до таких вещей, о каких не стал бы рассуждать более взрослый. Подростки же более послушны, но порой склонны к конфликтам.

Оганес Минасян,

вожатый:

Был у меня один инцидент — это настоящий позор для вожатого. Считается, если ребенок себе что-то сломал, значит, это твоя вина: ты его ничем не занял. Ведь дети от нечего делать начинают лезть куда не следует, драться. И вот на первой смене у меня мальчик сломал ногу. Был небольшой перерыв, во время которого он погнался за девочкой и неудачно прыгнул через клумбу. Мальчика тогда отправили домой.