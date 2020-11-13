Детские игры на липучках и стереореклама. Новый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей вышел в сеть

Региональный центр « Мой бизнес » на своём youtube-канале выложил седьмой выпуск проекта #Фабрикабизнесидей . Зрителям рассказали о полезных играх для детей, а также какую рекламную технологию следует использовать, чтобы привлечь новых клиентов

Играй и развивайся

Татьяне Шибиной 23 года, она учится на педагога в АлтГПУ. Девушка рассказывает, что очень любит детей, с которыми занимается в образовательном центре «ИнПро» — готовит ребятишек к школе, занимается коррекцией почерка, а также учит их скорочтению.

Татьяна Шибина,

конкурсантка:

— Мне хочется развиваться в профессиональном плане, хочется делать жизнь детей увлекательнее. Почему бы этим, к тому же, не зарабатывать деньги?

На проект Татьяна пришла со своей бизнес-идеей «Академия игр» — это развивающие игры на липучках для детей от 1 до 7 лет. Вот, к примеру, одна из таких:

Татьяна Шибина,

конкурсантка:

— На игровых полях находятся съемные детали, возьмем, например, игру «Дикие и домашние животные». Соответственно, есть два поля. На одном изображен двор, на втором — лес. Ребенку нужно разместить диких животных в лесу, домашних — во дворе.

Средняя цена одной игры будет составлять 250−300 рублей, в зависимости от игровых полей и количества липучек.

Татьяна отмечает, что педагоги получают весьма скромные зарплаты, поэтому она считает, что ей, как будущему преподавателю, стоит «развиваться» — создать собственный проект, который приносил бы дополнительный заработок.

Не во сне , а наяву

Еще один герой выпуска — Никита Воробьев, 21 год, учится в АлтГТУ. Конкурсант рассказал, что идея бизнеса пришла к нему во сне. Молодой предприниматель хочется внедрить «стереорекламу».

Никита Воробьев,

конкурсант:

— Мой проект — использование цветного освещения в рекламе. Идея основана на той же технологии, что и 3D-фильмы, только смена изображения будет происходить освещением.

Никита считает, что самое главное в рекламе — свежая идея, которая смогла бы привлечь потенциального клиента. Молодой предприниматель замечает, что адресными панелями со светодиодами уже никого не привлечь, они повсюду и их уже практически не замечают.

Никита Воробьев,

конкурсант:

— Такой идеи, как у меня, я нигде не видел. Могу сказать, что это свежая задумка, и она будет хорошо работать в качестве рекламы.

Рекламный плакат 60×80, по расчетам Никиты, будет стоить около 5−6 тыс. рублей. Конкурсант планирует разместить первую свою рекламу в людном месте — «в Ленте, например» — тем самым, раскрутив собственный продукт.

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