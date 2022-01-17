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Жизнь
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«Детские сады в шаге от дома должны стать нормой»: депутат барнаульской гордумы о территориальной доступности детских садов

Председатель комитета по социальной политике, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева отметила, что совмещение Вячеславом Франком работы должности главы города Барнаула и руководителя местного отделения партии «Единой России» позволит активнее решать городские проблемы.

Вопрос о предоставлении мест в детских садах города Барнаула находится на постоянном контроле администрации города и депутатского корпуса. Сегодня можно с уверенностью сказать, что дети всех возрастных категорий обеспечены местами в детских садах 100%. Но есть другая проблема — некоторым родителям приходится возить ребёнка в детский сад в другую часть города.

Марина Понкрашева:

— Нужно обратить более пристальное внимание на эту проблему.

Вопрос с предоставлением мест в детских садах в Барнауле решён, но есть проблема шаговой доступности детского сада.

Детские сады в шаге от дома должны стать нормой.


Как отметила депутат, эта проблема характерна для разных районов города, хотя, большинство запросов приходит из Индустриального района.

К решению проблемы шаговой доступности в дошкольных учреждениях необходимо подходить комплексно.

— Я уверена, что совмещение статуса главы города и секретаря барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» позволит более оперативно решать не только проблемы, связанные с детскими садами, с их шаговой доступностью, но и в целом комплексно подходить к проблемным городским вопросам.

Напомним, Вячеслав Франк стал исполняющим обязанности секретаря местного отделения «Единой России» в декабре 2021 года. Официально он будет назначен 18 января, если его поддержат партийцы, что, впрочем, не вызывает сомнений.

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

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