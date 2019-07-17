Детский энергопатруль работает в Барнауле во время летних каникул.

Идея привлечь к работе по профилактике электробезопасности самих детей родилась в филиале еще в прошлом году. Так появился проект «Дети — детям», который стал победителем федерального конкурса МедиаТЭК. В проекте — видео ролик, герои которого — школьники младших классов, сборник стихов для начальной школы барнаульской писательницы Елены Ожич, аудио ролики в исполнении детей в эфире региональных радиостанций. В этом году рамки проекта расширились. В арсенале энергетиков возник новый формат профилактической работы — энергопатруль.

Прежде чем стать волонтером, ребята проходят специальное обучение. Большинство из них знакомы с правилами электробезопасности — родители проводят дома беседы регулярно. Закрепив знания и вооружившись раздаточным материалом, юные энергетики отправляются на детские площадки и в парки, конечно же, в сопровождении взрослых. Ровесники с удовольствием вступают в контакт, слушают, общаются.

Настя Момот,

ученица барнаульского лицея:

­Мне нравится рассказывать правила обращения с электрическим током. Я знаю их уже давно. Самое любимое мое правило — о том, как нужно отходить от оборванного провода, который лежит на земле. Потому что я люблю показывать гусиный шаг и прыжки на двух ногах.

Профилактике электротравматизма среди детей и взрослых в компании уделяется большое внимание. На балансе крупнейшего электросетевого комплекса — около 55 тысяч километров линий электропередачи разного класса напряжения и более 11 тысяч подстанций на всей территории Алтайского края. Энергетики делают все возможное для того, чтобы энергообъекты, находящиеся под большим напряжением, не стали причиной несчастных случаев. Профилактическая работа — на особом счету. Специальные уроки в школах, занятия в летних оздоровительных лагерях, различные программы, тематические площадки на городских и районных мероприятиях — все это для того, чтобы уберечь самое ценное, что у нас есть: жизнь и здоровье наших детей.