Детский летний сезон стартовал в Алтайском крае 27 мая. В этот день открылось большинство пришкольных лагерей в разных районах края. А 28 мая детей принял загородный лагерь «Орленок» в санатории Сосновый бор. Сейчас там отдыхают 200 ребят.
Остальные пришкольные и загородные места отдыха откроются в течение месяца. Большинство заездов запланировано после 8 июня.
Но есть и те, которые откроются раньше. Например, уже 3 июня стартует первая в Алтайском крае федеральная смена военно-исторический лагеря «Страна героев». Она пройдет в Егорьевском районе в лагере «Юность».
Нет, переносить сроки открытия летних смен и тем более отменять их не станут. По словам Ирины Фукс, в лагере «Орленок» есть отопление, поэтому дети не мерзнут. Также места отдыха оборудованы дополнительными одеялами, в некоторых установлены электрокотлы.
Со следующей недели погода должна улучшиться, а воздух прогреться до +15 градусов.
Тем не менее в период нестабильной погоды детей просят взять с собой дополнительные теплые вещи: кофту или толстовку, непромокаемую удобную обувь, дождевик и другие.
Запланировано открытие 475 лагерей с дневным пребыванием, 351 профильного лагеря, 60 загородных лагерей, из которых 54 загородных-оздоровительных и шесть санаторно-оздоровительных.
В летний сезон собираются провести более 40 краевых профильных смен самой разной направленности: творческие, экологические, спортивные и другие. Особое внимание уделяют военно-патриотическим программам. Если в 2023 году таких смен было четыре, то в этом году этот показатель хотят увеличить.
Также шесть краевых смен проведут для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Программы предусмотрены для слабослышащих, слабовидящих ребят, детей с целиакией и детским церебральным параличом.
По словам Ирины Фукс, большая их часть будет отдыхать в лагерях «Уба» и «Селена». Также в еще 10 учреждениях частично создана доступная среда, дети с ОВЗ отдыхают там наравне со всеми.
Новых лагерей так и не открылось, но пополнился список направлений. В их число вошли профильные смены «Движения первых» и «Орлята России». Но главная новинка этого летнего сезона — федеральная смена «Страна героев», которая впервые пройдет в Алтайском крае.
«Страна Героев» – это сеть военно-исторических лагерей. Организатор — Российское военно-историческое общество, они реализуют сеть в рамках нацпроекта «Культура». Федеральная смена существует уже несколько лет и каждый год проходит в пяти разных регионах России. В этом году лагерь будет работать в Алтайском крае, Чувашской Республики, Марий Эл, Челябинской и Ульяновской областях.
Смена пройдет в лагере «Юность» Егорьевского района с 1 по 14 июня. Сюда приедут дети со всей дети. На сегодняшний день было принято 800 ребят, из них 150 человек из Красноярского края, 50 человек из Омской области, 28 человек из Московской области,14 человек из Кемеровской области и дети из 15 муниципалитетов Алтайского края.
Программа в детском лагере будет зависеть от его направленности и профильной смены. При этом с 2023 года были введены единые подходы, обязательные для всех учреждений.
Например, в программу включены Дни единых действий и Дни Движения первых и введена обязательная церемония поднятия государственного флага РФ.
Сегодня все детские лагеря прошли проверку комиссии и готовы принять детей. В них проведен ремонт, обработана территория от клещей и других насекомых, проверено, как организован питьевой режим и питание детей.
Укомплектована команда вожатых. Обучение в Алтайском педагогическом университете прошли 470 человек — для сравнения, в прошлом году их было всего 130. «Все вожатые прошли медосмотр, предоставили справки об отсутствии судимости и при необходимости прошли дополнительное обучение», — отметила Ирина Фукс.
Также организована медицинская помощь. «Минздрав предоставил сотрудников, они прошли дополнительное обучение для работы с детьми», — заявила замминистра. «Если ребенок получил травму, то ответственность несет администрация учреждения», — добавила она.
Средняя стоимость путевки на сегодняшний день — 26,9 рублей. По словам Ирины Фукс, от этой цифры будут рассчитывать софинансирование из краевого и муниципального бюджета.
- Для граждан, которые проживают в Алтайском крае и воспитывают детей до 15 лет, сумма софинансирования составит 13 450 рублей.
- Для граждан, работающих в краевых государственных учреждениях и органах власти - 5,4 тыс. рублей.
- Для многодетных семей, которые отправят на отдых троих и более детей, сумма софинансирования на третьего и последующего ребенка составит 26,9 тыс. рублей.
Всего в краевом бюджете на софинансирование предусмотрено более 289 млн рублей. А на организацию летней кампании в целом — более 447 млн рублей.
С 2022 года сумма увеличилась на 112 млн рублей. Это позволило сохранить сеть оздоровительных лагерей и увеличить софинансирование родителей.
Замминистра образования заявила, что в этом году более 250 детей смогут бесплатно отдохнуть в детских лагерях.
Для ребенка в возрасте от 6,5 лет до 15 лет (включительно), чьи родители находятся в зоне специальной военной операции, предусмотрена 50% оплата одной путевки в летний сезон.
Также, по уже сложившейся традиции, 760 детей Славяно-Сербского района отправятся на отдых за счет краевого бюджета. Они поедут в лагеря Краснодарского края.
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