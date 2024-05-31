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Когда откроются детские лагеря в Алтайском крае?

Детский летний сезон стартовал в Алтайском крае 27 мая. В этот день открылось большинство пришкольных лагерей в разных районах края. А 28 мая детей принял загородный лагерь «Орленок» в санатории Сосновый бор. Сейчас там отдыхают 200 ребят.

Остальные пришкольные и загородные места отдыха откроются в течение месяца. Большинство заездов запланировано после 8 июня.

Но есть и те, которые откроются раньше. Например, уже 3 июня стартует первая в Алтайском крае федеральная смена военно-исторический лагеря «Страна героев». Она пройдет в Егорьевском районе в лагере «Юность».