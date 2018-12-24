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Детский развлекательный центр WOWMOM приглашает всех на свой первый день рождения

3 января Детский развлекательный центр WOWMOM отпразднует свой первый день рождения!

Праздник пройдет на фуд-корте ТРЦ «Праздничный».

Детский развлекательный центр WOWMOM.
Детский развлекательный центр WOWMOM.
Дмитрий Лямзин.

Гостей праздника ожидает множество призов и подарков от любимых мультипликационных героев.

В программе:
  • Дед Мороз и Снегурочка.
  • Крио-шоу от Эльзы.
  • Танцевальный БУМ от куклы LOL.
  • Супергеройские игры от человека паука.
  • Сказочные герои.
  • Розыгрыши призов.
  • Мастер-классы.
  • Конкурсы и сюрпризы.
  • Сладкие угощения для всех гостей!

На нашем празднике мы разыграем много крутых призов. А главный приз — это ваш бесплатный «праздник под ключ» в нашем банкет-холле.

Детский развлекательный центр WOWMOM.
Детский развлекательный центр WOWMOM.
Дмитрий Лямзин.
Чтобы принять участие и получить призы:
  1. Подпишитесь на нас в Instagram @wow_mom_fun
  2. Сфотографируйтесь с нашим хештегом (находится на нашей кассе)
  3. Выложите фото у себя в профиле с хештегом #1год_wowmom
  4. Приходите к нам на праздник 3 января и побеждайте!

3 января на нашем празднике мы определим победителя случайным образом.

Приглашаем всех к нам за незабываемыми эмоциями и подарками!

Когда?

  • 3 января в 13.00

Где?

  • Ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный», 3-й этаж

Наш девиз: «Счастье вверх тормашками!»


Организатор акции: ООО «Дисней». Срок проведения: 3.01.19г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.

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