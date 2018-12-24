Детский развлекательный центр WOWMOM приглашает всех на свой первый день рождения

Гостей праздника ожидает множество призов и подарков от любимых мультипликационных героев.
- Дед Мороз и Снегурочка.
- Крио-шоу от Эльзы.
- Танцевальный БУМ от куклы LOL.
- Супергеройские игры от человека паука.
- Сказочные герои.
- Розыгрыши призов.
- Мастер-классы.
- Конкурсы и сюрпризы.
- Сладкие угощения для всех гостей!
На нашем празднике мы разыграем много крутых призов. А главный приз — это ваш бесплатный «праздник под ключ» в нашем банкет-холле.
- Подпишитесь на нас в Instagram @wow_mom_fun
- Сфотографируйтесь с нашим хештегом (находится на нашей кассе)
- Выложите фото у себя в профиле с хештегом #1год_wowmom
- Приходите к нам на праздник 3 января и побеждайте!
3 января на нашем празднике мы определим победителя случайным образом.
Приглашаем всех к нам за незабываемыми эмоциями и подарками!
Когда?
- 3 января в 13.00
Где?
- Ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный», 3-й этаж
Наш девиз: «Счастье вверх тормашками!»
Организатор акции: ООО «Дисней». Срок проведения: 3.01.19г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.
(3+)