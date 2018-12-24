Детский развлекательный центр WOWMOM приглашает всех на свой первый день рождения

3 января Детский развлекательный центр WOWMOM отпразднует свой первый день рождения!

Гостей праздника ожидает множество призов и подарков от любимых мультипликационных героев.

В программе: Дед Мороз и Снегурочка.

Крио-шоу от Эльзы.

Танцевальный БУМ от куклы LOL.

Супергеройские игры от человека паука.

Сказочные герои.

Розыгрыши призов.

Мастер-классы.

Конкурсы и сюрпризы.

Сладкие угощения для всех гостей!

На нашем празднике мы разыграем много крутых призов. А главный приз — это ваш бесплатный «праздник под ключ» в нашем банкет-холле.

Детский развлекательный центр WOWMOM. Дмитрий Лямзин.

Чтобы принять участие и получить призы: Подпишитесь на нас в Instagram @wow_mom_fun Сфотографируйтесь с нашим хештегом (находится на нашей кассе) Выложите фото у себя в профиле с хештегом #1год_wowmom Приходите к нам на праздник 3 января и побеждайте!

3 января на нашем празднике мы определим победителя случайным образом.

Приглашаем всех к нам за незабываемыми эмоциями и подарками!

Когда?

3 января в 13.00

Где?

Ул. Балтийская , 16 , ТРЦ «Праздничный», 3-й этаж

Наш девиз: «Счастье вверх тормашками!»



Организатор акции: ООО «Дисней». Срок проведения: 3.01.19г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.

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