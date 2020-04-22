Детский сад, как условие выживания целой семьи

Но бывают такие случаи, когда не понимаешь, как помощь семье именно сейчас. Это происходит не из-за того, что кто-то из членов семьи в тяжелой стадии алкогольной зависимости, например. Наоборот мамочка, просящая помощь чудесна. Но руки связаны независящими от нас обстоятельствами. Именно так получилось с семьей Оксаны. Она попала в порочный круг, разорвать который сейчас невозможно.

Дружная команда фонда «Облака» всегда старается разобраться в проблеме семьи и сразу предложить выход. Мы первым делом предоставляем еду или одежду, помогаем с детским садом, чтобы мамочка могла устроиться на работу или оказываем другую возможную помощь. После этого мы уже выстраиваем комплекс мер, который ставит на ноги во всех смыслах наших подопечных.

Оксана не знала, что такое материнская любовь, потому что с ранних лет жила в детском доме. Но это не повлияло на ее взаимоотношениях со своими детьми. Когда мы были у нее в гостях, всех поразило то, что детки очень спокойные. Даже на обычные капризы детей мама реагирует не криком, а с любовь и трепетом объясняет шустрым мальчишкам, что не нужно приносить сахар и другие продукты в постель.

Оксана мама двух мальчишек четырехлетнего Руслана и маленького Захара, ему сейчас два года. Старший ребенок ходит в садик. Точнее ходил, пока его не закрыли во время распространения коронавируса. А для Захара еще не наступила очередь ни в одном детском саду. После рождения детей отец немного помогал, но со временем перестал.

Маме очень тяжело одной прокормить семью, особенно когда нет возможности выйти на работу, потому что на руках маленький ребенок. Фактически она живет только на детское пособие. История до боли похожа на миллионы других судеб одиноких мама в стране. Только Оксане, которая жила в детском доме, некому помочь. У нее нет бабушек или сестер, которые могли бы взять к себе деток, пока мама работает. У нее нет близких, она осталась одна со своими проблемами.

Имея на руках небольшую сумму дохода, мама тратит все деньги на пропитание. Поэтому средств на оплату коммунальных услуг совсем не остается. Она хотела устроиться с детский сад нянечкой, и даже директор готова взять ее, но только после того, как Захар пойдет в сад. Вот и получается, что решение проблемы близко, но не фактически недоступно. А сейчас мы даже не можем помочь устроить ребенка чуть раньше, потому что садики не работают.

Мы очень хотим помочь Оксане и двум ее деткам. Долг за коммунальные услуги растет с каждым месяцем. Нам хотелось погасить хотя бы часть долга. Мы понимаем, что это капля в море проблем семьи, но нужно с чего начинать. Никто не должен оставаться наедине со своими проблемами. Видя помощь и заботу фонда, а также каждого из вас, женщина чувствует себя сильнее и видит выход из своих проблем.

Мы решили оплатить часть долга за коммунальные услуги. Такому большому сообщество неравнодушных людей под силу собрать 15 450 рублей.

Каждый из вас может помочь семье любой суммой 200, 300, 500, 1000 рублей.

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «На коммунальные долги»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда; смс на номер 3434 с текстом «Облака 75» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Чем еще помочь семье:

стол для занятия с ребенком рисованием;

постельное белье; теплые тапочки для детей;

продукты питания для мамы и деток;

сделать репост записи.

Для того чтобы оказать любую помощь или познакомиться с работой фонда вы можете позвонить семейному помощнику Екатерине по телефону: +7 (960) 963-19-15 .

Фонд «Облака»:

Елена Зайцева

Информация действительна на момент публикации