Детский сад с «маленькими лифтами» построили в Алтайском крае

В алтайском селе Целинное открыли новый детсад «Светлячок», на строительство которого потратили 170 млн рублей, сообщает региональный минстрой.

К строительству детсада приступили в начале 2020 года, а 1 сентября 2021 года провели общественную приемку объекта.

В здании два этажа. На первом разместили групповые ячейки детей ясельного и младшего дошкольного возрастов, пищеблок, медпункт, охрану и санитарно-бытовые помещения.

На втором — групповые ячейки детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зона безопасности и несколько кабинетов (методический, логопедический, для предметно-практического обучения и заведующего).

«Оборудован пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг и два малых грузовых лифта грузоподъемностью по 100 кг», — рассказали в министерстве.

Участок возле детсада разделили на две зоны — игровую и хозяйственную.

«Установили малые архитектурные формы, обустроили групповые площадки с теневыми навесами, индивидуальными для каждой детской группы и общую физкультурную площадку, а также навес для колясок», — отметили в ведомстве.

На хозяйственной территории разместили дизельную электростанцию, котельную, склад угля и два пожарных резервуара.

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