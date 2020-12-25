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Жизнь

Детское шампанское хотят запретить, чтобы не программировать на алкоголизм

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил Минпромторг прекратить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом, сообщает РИА «Новости».

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Хамзаев отметил, что родители не осознают психологическое влияние на детей, которых вовлекают в субкультуру распития спиртного.

«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя. До Нового года предлагаю провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским», — заявил общественник.

Также он обратил внимание на исследование Московского института психоанализа. Специалисты выяснили, что детское шампанское размывает границу недозволенного и дозволенного.

По мнению Хамзаева, необходимо прекратить производство и продажу вообще любой детской продукции, которая имитирует алкоголь.

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