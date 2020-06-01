Детство было разноцветным. Известные люди Алтая вспомнили себя в молодые годы

В международный День защиты детей Altapress.ru обратился к известным персонам Алтайского края и попросил их вспомнить себя в детстве, рассказать интересную историю из прошлого. Вот в чем они признались.

Полоть огород и пасти гусят

Иван Лоор. Олег Богданов

Иван Лоор,

депутат Государственной думы:

Мое детство пришлось на тяжелые послевоенные годы, и все равно я с радостью вспоминаю это время. Ребятишек в то время в родном селе Обском Каменского района, где я рос, было много, в каждой семье не меньше трех детей. Шумной оравой играли в лапту, бабки, боролись, бегали наперегонки. Стол у большинства крестьян на ту пору был не особенно богатым, выручало подсобное хозяйство, обихаживала его ребятня наравне со взрослыми. Мне и моему брату, сестрам было вменено в обязанность полоть огород в 25 соток, пасти гусят, кормить свиней. Особенно много забот было зимой, одна уборка снега чего стоит. Помню, мы думали, как бы сподручнее организовать доставку воды корове — колодец находился в конце огорода, приходилось преодолевать сугробы выше роста. Придумали — ставить полные ведра в старую ванну (их вмещалось аж четыре!) — и так везти. В результате путешествия полными оставалось только два ведра, тянули «повозку» мы с братом. Еще помню, как отец, работавший механизатором, не только взял меня собой в поле, но и, посадив в кабину трактора, впервые доверил рычаги управления. Я тогда учился в седьмом классе, по-моему. Это был непередаваемый восторг — подчинить себе стальную махину, ехать за штурвалом по казавшемуся бескрайнем красивому полю. Уверен — независимо от времени и возраста каждый вспоминает свои ранние годы с теплотой. И пусть у нынешнего поколения ребятишек детство будет по-настоящему радостным и счастливым!

Поел сам и накормил рыбой взрослых

Антон Слободчиков. Дмитрий Лямзин

Антон Слободчиков,

директор , НО «Алтайский фонд МСП»:

Это была поездка с отцом на рыбалку в Чарышский район на неделю. Мне было 10−11 лет. Но дорога в Чарыш, горы, первая большая рыба в памяти очень ярко остались. Особенный момент был, когда взрослые оставили меня в лагере одного, а сами поехали на моторке за тайменем. А когда вечером они вернулись ни с чем, я был страшно горд, что за это время наловил на простую удочку ведро пескарей и прочей рыбности. И все остались сыты и довольны. Первые самостоятельные решения, общение с отцом и основы любви к природе были очень ценны.

Растут как в теплицах

Денис Газукин Анна Зайкова

Денис Газукин,

основатель барнаульских IT-компаний «Митра» и Freematiq:

В детстве мы с друзьями много времени проводили на улице. Играли в футбол, ножечки, кругового козла, пекаря. Мы даже телевизор не смотрели — гоняли в войнушку. Это хорошо — учишься общаться с миром, выстраивать отношения в компаниях. Это то, чего так не хватает детям сейчас. Они растут как в теплицах.

Зайцем «отлупила»

Праздник шляп в Барнауле. Сергей Писарев. «Просто заес». Instagram.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Я родился в Змеиногорске. Детство у меня было замечательное. В районе реки Карболихи много родников — мы бегали к ним пить чистую воду. Кроме того, Змеиногорск окружают горы — облазили с друзьями их все. Я жил в двухэтажном доме. Все соседи дружили между собой. Летом вечерами мы собирались на зеленой лужайке перед домом — играли в мячик, в прятки. А осенью — воровали с друзьями капусту в пришкольном огороде. Вкуснее этого не было ничего. Помню один забавный случай. Дядя научил меня ставить петли на зайцев. Мы с братом поехали в горы, нашли след, в кустах поставили ловушку. Через несколько дней наши в петле замерзшего зайца. Мама отлупила меня им, потому что я поздно вернулся домой.

Детство было разноцветным

Оксана Овчинникова. Анна Зайкова

Оксана Овчинникова,

Алтайского краевого отделения Российского детского фонда: