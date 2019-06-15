В Бийске детям-сиротам отдали 38 квартир в новостройке

В Бийске детям-сиротам выдали 38 квартир в многоэтажном доме, сообщают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Будущие жильцы начали получать ключи в конце мая.

Власти заявляют, что всего до конца 2019 года в Бийске появится более 100 квартир для сирот. В июне планируется объявить электронные аукционы на приобретение еще 51 квартиры в Барнауле, 80 в Новоалтайске и 42 в Бийске.

С 2016 года такое жилье приобретается только в новых домах.

Первые пять лет жильцы не будут являться полноправными хозяевами — например, не смогут по своему желанию застеклить балкон. Жилье предоставляется на условиях договора найма специализированного жилого помещения, по прошествии пяти лет, если у лица есть положительное заключение органов опеки и попечительства о том, что человек не находится в трудной жизненной ситуации, с ним заключается договор социального найма. Только тогда квартиру можно приватизировать.

Справка

В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей, из них 285 млн рублей — средства краевого бюджета, что в два раза превышает лимиты прошлых лет. Жильем был обеспечен 421 человек. В текущем году на эти цели из федерального и краевого бюджета выделено около 500 млн рублей.