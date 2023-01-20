Умоляли остаться. Фоторепортаж altapress.ru с концерта Ольги Бузовой, искавшей жениха в Барнауле

20 января у российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой день рождения. Относиться к ней можно по-разному, но не признавать факт того, что она на протяжение многих лет удерживает внимание публики, бессмысленно. В 2019 году журналист altapress.ru Анна Недобиткова побывала на ее концерте, чтобы понять, в чем же секрет успеха эпатажной особы. Предлагаем вспомнить, как это было.

Как проходил концерт

«Аудитория у Бузовой оказалась преимущественно подростковая. Некоторым девчонкам на вид 13−16 лет, не больше. Понять это можно было, постояв в ними в очереди в гардероб. Школьницы бойко рассказывали друг другу сколько еще „домашки“ сегодня предстоит им сделать», — писал altapress.ru 4 октября 2019 года, на следующий день после концерта.

Вечером 3 октября спортивный комплекс «Темп» был заполнен полностью. Пару раз «море» фанатов вскипало: в один из таких моментов заставка на огромном экране начала мигать, музыка, игравшая фоном, стала громче. Люди подумали, что ну вот, наконец…

Через пару минут свет в зале полностью потух, а когда сцена осветилась огнями, на ней уже стояла Ольга Бузова в бежевом полупрозрачном комбинезоне.

Где-то в середине концерта Ольга предложила публике записать видеообращение для своего друга Тимура Батрутдинова. Она рассказала: Тимур сейчас в студии Первого канала у Ивана Урганта. «А я вот уже 11 дней в концертном туре. Надо бы ему показать, кто в доме хозяин», — заявила певица.

Взяв в руки телефон, она минуту настраивалась — развевающиеся волосы то и дело лезли в лицо, а потом начала писать обращение, повернувшись к залу. В этот момент публика дружно кричала «Оля! Оля!».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Как Бузова искала жениха

В перерывах между песнями Ольга активно общалась с публикой, которая то и дело просила ее остаться.

«А что же мне тут делать, если только замуж выйду за настоящего сибирского мужчину», — заявила Бузова.

Тут же около сцены в фан-зоне нарисовался потенциальный жених. Как выяснилось, резвого парня зовут Денис и приехал он из Бийска. Ольга такому знакомству обрадовалась, заявив, что имя парня — на ее любимую букву «Д».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

«А что это за девушка рядом с тобой, — поинтересовалась почти жительница Барнаула Бузова. — Имей в виду, что я отменила моду на разводы».

Денис оказался настойчивый. Про молодую особу рядом с собой он заявил, что это его племянница и продолжил набиваться в женихи.

Ольга, немного пококетничав, сказала, что на концерт он пришел без цветов и видимо не способен на серьезные поступки. На этом их совсем непродолжительный роман и закончился.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

Чем запомнилась певица

Ничего экстраординарного от шоу Бузовой мы тогда не ждали. Понятно, что вокалом Ольга не блещет. Благо «в живую» она и не пела. Ее танцевальные таланты тоже показались нам не сильно впечатляющими. Может, мы судили ее слишком строго, но выглядела Бузова как-то угловато.

Единственное, чего Бузовой не занимать, так это непосредственности. Она даже в своей глупости и то естественна. Этим, скорее всего, она и подкупает неокрепшие сердца молодой публики.

Ну разве какая другая артистка будет со сцены признаваться, что у нее колготки зацепились за стразу и просить ее отпустить, чтоб все поправить?

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года Дмитрий Лямзин

А Бузова это сделала с такой улыбкой, что фанаты были в восторге. Ее выступление продлилось около двух часов. Вернуться в Барнаул звезда обещала в скором времени уже с новой программой, но больше не приезжала.