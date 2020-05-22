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Жизнь

Девочек из алтайского детдома осудили за распланированную кражу денег со счета учителя

В Алтайском крае двух несовершеннолетних девушек осудили за кражу денег с банковской карты педагога, сообщает региональный СК.

Подросток. Кеды.
Подросток. Кеды.
СС0

Девочек 17 и 15 лет, воспитанниц одного из детских учреждений Панкрушихинского района, признали виновными в «тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета группой лиц по предварительному сговору».

«В августе 2019 года осужденные <…> под предлогом выхода в социальную сеть попросили у педагога телефон», — рассказали в СК.

Далее одна из девочек отвлекала внимание преподавателя. А другая, воспользовавшись специальным приложением, в это время осуществила перевод денежных средств на свой банковский счет.

Обвиняемые вину признали полностью. Суд назначил каждой 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее СК сообщил о том, что бывших детдомовцев будут судить за создание ОПГ и выбивание денег у сирот в Алтайском крае.

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