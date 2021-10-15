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Жизнь

Девочка родилась в самолете, выполнявшем санитарный рейс

Ребенок появился на свет в самолете авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшем срочный санитарный рейс по перевозке трех беременных женщин из Мирного в Якутск, сообщает «Интерфакс».

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Ребенка принимали находившиеся на борту медики.

О том, что роды будут принимать в самолете, экипаж узнал через 40 минут после взлета из аэропорта Мирного.

Чтобы избежать перепадов давления, пилоты держали постоянную высоту, включили освещение и подняли повыше температуру в салоне.

Самолет около получаса кружил над Якутском, пока врачи не дали сигнал о снижении.

На взлетно-посадочной полосе женщину и новорожденную ожидал спецтранспорт медицины катастроф, который доставил их в перинатальный центр.

По словам врачей, состояние мамы и ребенка стабильные, девочка родилась немного раньше срока, в настоящее время находится на вспомогательной кислородной поддержке.

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