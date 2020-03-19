Девочки по вызову мошенническим образом оставили без интима трех жителей Алтайского края

Бийчане стали писать заявления в полицию на мошенников, которые предлагают девочек по вызову, но в итоге клиенты остаются в одиночестве, сообщает «Бийское телевидение».

Мужчины жалуются на то, что их планы на вечер срывают жрицы любви, которые берут предоплату, а потом не приезжают на встречу.

Так, житель села Сорокино нашел варианты вечерного досуга в интернете и заказал проститутку. На сайте он выбрал ту, что ему понравилась, и позвонил по указанному номеру.

Мужчине озвучили внушительную сумму. За вечер в компании девушки злоумышленник потребовал 80 тыс. рублей. Клиент перевел всю сумму сразу, но дама так и не пришла к нему в гости. В расстроенных чувствах он обратился в правоохранительные органы.

Оказалось, что в полиции это не единственное заявление. Еще как минимум двое заплатили деньги, но остались без интима.