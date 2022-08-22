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Жизнь

Девочку с аутизмом не пустили в игровую комнату в российском городе

Девочку с аутизмом не пустили в игровую комнату в одном из торговых центров Севастополя, пишут в Telegram-канале Mash.

В детском саду.
В детском саду.
СС0

Инцидент произошел в севастопольском ТЦ «Муссон». В игровую комнату отказались пускать 9-летнюю девочку Нелли. У нее легкая форма аутизма: она хорошо обучаема, но пока с трудом разговаривает.

Отмечается, что мама всегда заранее предупреждала сотрудников гейм-зон о диагнозе ребенка. Однако в этот раз администратор не пустила девочку и заявила, что по новым правилам игровой комнаты здоровым детям нельзя играть с инвалидами.

Журналисты Mash позвонили администраторам игровой зоны. Собеседники сообщили, что детей с подобными заболеваниями туда не пускают с открытия.

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