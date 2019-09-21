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Жизнь

Девочку со слипшимися пальцами отказались принять в башкирский детсад

В Башкирии, в одном из сел Стерлитамакского района в детский сад отказались брать девочку с особенностями внешности. У ребенка деформирован череп, слипшиеся пальцы на руках и ногах, пишет «Российская газета».

Детский сад, столовая.
Детский сад, столовая.
pixabay.com

Мама девочки считает, что им отказали из-за внешнего вида малышки. Однако сельсовет ссылается на врачей, которые не разрешают посещать сад, потому что ребенок не может есть самостоятельно из-за сросшихся пальцев. К тому же, ей требуется операция на гортани для проходимости пищи.

Ситуация с детским садом выявила другие проблемы в семье. Оказалось, что девочка с родителями живет в очень трудных условиях, в ветхом доме без воды и газа. Пользователи в соцсетях за несколько дней собрали для семьи 200 тысяч рублей, на которые купили газовую плиту, АГВ и другие необходимые вещи.

Чиновники, в свою очередь, пообещали найти квартиру до наступления зимы. Также глава Башкирии отметил, что права ребенка и родителей явно нарушены, и этому факту будет дана правовая оценка.

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