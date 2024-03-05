Девушка бросила работу в банке, чтобы стать порномоделью

Девушка из Колумбии оставила работу в банке и стала порномоделью. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя девушка по имени Эйприл раньше работала в банке.

Она рассказала, что сильно уставала и на работе было скучно. Во время пандемии коронавируса Эйприл решила уйти в вебкам.

Ей понравилось заниматься интимной индустрией и она ушла из банка.

Теперь девушка зарабатывает на откровенных материалах и виртуальном общении с клиентами.

Эйприл начала разрабатывать в несколько раз больше. К тому же в новой деятельности она чувствует себя счастливой.

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