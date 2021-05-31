Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Анастасия Архипова. Фото из личного архива

На прошлой неделе МТС провела онлайн-приемную театрального вуза ГИТИС по благотворительному проекту «Поколение М». Ребят по Zoom смотрели кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и артист театра и кино Геннадий Назаров. Участие в прослушивании приняли около ста человек со всей Сибири. Две девушки были из Барнаула, и одну из них рекомендовали к дальнейшему отборочному туру в Москве.

Судьбоносная встреча

Анастасии Архиповой 17 лет, в этом году она закончила барнаульскую гимназию № 40, больше 10 лет играет на гитаре. Любовь к литературе, театру и искусству ей с детства привила бабушка.

Об том, что ГИТИС будет прослушивать онлайн абитуриентов, ее мама узнала в интернете. Настя решила не упускать шанса и попробовать свои силы.

Желание стать актрисой у девушки возникло после случайной встречи с известным артистом Сергеем Маковецким. Она познакомилась с ним на улице во время гастролей Вахтанговского театра в Барнауле.

«Я попросила сделать фото и немного пообщалась с ним. От него исходила невероятно положительная энергетика, у меня всю неделю был эмоциональный подъем. И я решила, что хочу как можно больше общаться именно с такими людьми, как он», — рассказала Настя.

Анастасия Архипова с Сергеем Маковецким. Фото из личного архива

К прослушиванию она успела подготовить только два стихотворения — «Лиличку» Маяковского и «Мцыри» Лермонтова (на первом отборочном туре абитуриенты всегда обязательно читают еще басню и прозу).

Но Наталья Назарова с первых минут заинтересовалась девушкой, поэтому дала ей дополнительное задание — сочинить монолог кухонных часов. И Настя отлично справилась с импровизацией.

«У вас интересная индивидуальность. Возможно, вы в будущем сможете режиссурой заниматься, есть у меня такое ощущение», — отметила Назарова.

Одобряющие слова московского педагога окрылили барнаульскую абитуриентку.

«Мне было очень комфортно общаться с Натальей Вадимовной, она поддерживала меня. Я очень благодарна ей за тот эмоциональный подъем, что она мне дала», — поделилась эмоциями Анастасия.

Девушка сказала, что обязательно постарается поехать в Москву на следующий тур, который состоится уже 13 июня. А если не поступит — то готова подождать еще четыре года, чтобы снова попробоваться именно к Наталье Назаровой.

Как проходило онлайн-прослушивание

Онлайн-прослушивание — отличная возможность для абитуриентов творческих вузов попробовать свои творческие силы, не выходя из дома. Ведь не у каждого сегодня есть возможность несколько раз слетать в Москву, особенно из самых удаленных уголков России.

Мастер будущего курса рассказала о своей знакомой, которая в свое время неделю ехала с Сахалина на прослушивание и даже ночевала в ГИТИСе.

«Это замечательный проект. Так здорово, что вы даете возможность ребятам попробовать себя», — поделилась Наталья Назарова.

Безусловно, онлайн-прослушивание не заменит живого общения, но может быть очень полезным в подготовительном плане. Так, все ребята смогли узнать, с каким материалом лучше не ехать в Москву, сколько готовить произведений и как точно не стоит их читать. Также они задали интересующие вопросы на самые разные темы, вплоть до требуемого внешнего вида.

«Сибирь стала первооткрывателем онлайн-прослушиваний в ГИТИС. В прошлом году у нас было семь школьников с Иркутской области, которые участвовали во вступительных испытаниях. В „Поколении М“ также принимали участие ребята из Красноярска, две девочки в итоге поступили на актерский факультет. Я искренне рада, что наш онлайн-проект стирает границы и дает шанс ребятам показать свои таланты», — рассказала директор филиала МТС Марина Фещенко.

Что известно о проекте

Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа второй год подряд проходят по творческо-благотворительному проекту МТС «Поколение М». Участвовали в нем ребята, которые готовятся к поступлению в театральный вуз.

Выступления оценивали мастера ГИТИСа: в Сибири прослушивала кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова, а в европейской части России — актер театра и кино Геннадий Назаров.

По результатам предварительных испытаний самые достойные ребята были рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа. Так, из Сибири вместе с Анастасией Архиповой в следующий тур, который состоится в Москве, прошли 16 человек.