Девушка из коронавирусной Европы приехала в Алтайский край и на это никто не обращал внимания

Девушку видели на улицах, она ходила в кафе и другие общественные места. Туристку в Камне знают многие, в том числе и в гостинице. Арендаторы, снимающие там кабинеты, не придали особого значения ее появлению.
«Знаем, что приехала из очередных путешествий, но уже привыкли к ней. Думали все мероприятия с ней провели и ей разрешено свободное перемещение», — говорят в гостинице.
В местом отделе Роспотребнадзора сообщили, что о ситуации узнали лишь 23 марта и ближайшие дни иностранка проведет в режиме остаточного карантина.
Как только поступила информация в администрации района провели оперативное совещание, где обсудили комплекс мер направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Ситуацию с француженкой на особый контроль взяла главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко. Она заверила, что туристку обследовали, взяли анализы, результаты которых будут готовы 25 марта.
«Тем не менее, женщина изолирована до окончания 14-дневного срока карантина, в ходе которого проявляются или не проявляются признаки заболевания», — резюмирует издание.