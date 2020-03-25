Девушка из коронавирусной Европы приехала в Алтайский край и на это никто не обращал внимания

Жительница Франции прибыла в Камень-на-Оби, поселилась в гостинице и спокойно гуляла по городу. 14-дневный карантин она не соблюдала, пишут «Каменские известия».

Девушку видели на улицах, она ходила в кафе и другие общественные места. Туристку в Камне знают многие, в том числе и в гостинице. Арендаторы, снимающие там кабинеты, не придали особого значения ее появлению.

«Знаем, что приехала из очередных путешествий, но уже привыкли к ней. Думали все мероприятия с ней провели и ей разрешено свободное перемещение», — говорят в гостинице.

В местом отделе Роспотребнадзора сообщили, что о ситуации узнали лишь 23 марта и ближайшие дни иностранка проведет в режиме остаточного карантина.

Как только поступила информация в администрации района провели оперативное совещание, где обсудили комплекс мер направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ситуацию с француженкой на особый контроль взяла главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко. Она заверила, что туристку обследовали, взяли анализы, результаты которых будут готовы 25 марта.