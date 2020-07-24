Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Девушка переехала из Англии в Кулундинскую степь

Оля Стевенс, живя в Великобритании, решила сменить место жительства и переехала в село Гальбштадт Немецкого района Алтайского края. О ней написала местная газета «Новое время».

Кулундинское озеро.
Кулундинское озеро.
visitaltai.info

Оля Стевенс вышла замуж за англичанина и переехала в Великобританию. Спустя время она задумалась о смене места жительства, вернулась в Москву, но поняла, что там «не хватает воздуха и пространства».

Было решено ехать в Алтайский край. Гальбштат выбрали потому, что сама Оля родом из Калининграда и ей близка немецкая атмосфера. У девушки трое детей.

Оля Стевенс.
Оля Стевенс.
nzd22.ru/

«Степь, которая дает чувство свободы, работу, комфортную жизнь. У меня трое детей и мне важно, что здесь все в шаговой доступности — школа, детский сад, школа искусств, спортивный комплекс, почта, Сбербанк. То есть я могу сесть на велосипед и доехать, куда мне надо. Мне нравится, что можно в Кусаке, например, заказать парное козье молоко и тебе его с радостью привезут прямо домой. От всего этого я получаю большое удовольствие», — делится впечатлениями Оля Стевенс.

Также она отметила, что многие ее друзья задумались над переездом на Алтай.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость