Девушка переехала из Англии в Кулундинскую степь

Оля Стевенс, живя в Великобритании, решила сменить место жительства и переехала в село Гальбштадт Немецкого района Алтайского края. О ней написала местная газета «Новое время».

Оля Стевенс вышла замуж за англичанина и переехала в Великобританию. Спустя время она задумалась о смене места жительства, вернулась в Москву, но поняла, что там «не хватает воздуха и пространства».

Было решено ехать в Алтайский край. Гальбштат выбрали потому, что сама Оля родом из Калининграда и ей близка немецкая атмосфера. У девушки трое детей.

«Степь, которая дает чувство свободы, работу, комфортную жизнь. У меня трое детей и мне важно, что здесь все в шаговой доступности — школа, детский сад, школа искусств, спортивный комплекс, почта, Сбербанк. То есть я могу сесть на велосипед и доехать, куда мне надо. Мне нравится, что можно в Кусаке, например, заказать парное козье молоко и тебе его с радостью привезут прямо домой. От всего этого я получаю большое удовольствие», — делится впечатлениями Оля Стевенс.

Также она отметила, что многие ее друзья задумались над переездом на Алтай.