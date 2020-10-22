Девушка пошла на свидание в ресторан и прихватила с собой 23 родственника

Свидание для мужчины организовала его мать. Парень отправился на ужин с неизвестной девушкой в ресторан и, как джентльмен, заранее предложил оплатить их совместный счет.

Но в заведении случилось неожиданное. В ресторан девушка пришла не одна, а в компании 23 родственников и друзей, которые, не стесняясь, стали заказывать самые дорогие блюда и напитки из меню, пишет Daily Mail со ссылкой на китайское издание Taizhou Evening News.

Девушка сразу подчеркнула — таким образом хочет проверить потенциального бойфренда на щедрость.

Осознав масштаб бедствия, молодой человек тайно сбежал из заведения.

В итоге девушке пришлось самой оплатить счет — около 3 тыс. долларов. Позднее парень связался с ней и пообещал компенсировать стоимость своего заказа — около 60 долларов, пишет mail.ru.