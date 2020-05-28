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Жизнь

Девушка произвела фурор в соцсетях, сфотографировавшись в бикини из медицинских масок

Американка появилась на улице в бикини из медицинских масок. Перформанс произвел фурор в соцсетях.

Бикини из медицинских масок.
Бикини из медицинских масок.
facebook.com/DaVidaSal4.

Однако многим юзерам не понравилось бесполезное использование женщиной средств индивидуальной защиты, которых не хватает медицинским работникам в больницах.

Девушка вышла на парковку у супермаркета в бикини из голубых медицинских масок. Отдельной маской она закрыла глаза.

«Кто-то использует маски, которые не так легко найти, чтобы отчаянно привлечь к себе внимание», — заметил один из пользователей.

Другие обвинили активистку в эгоизме и неуважении к людям, пишет «Росбалт».

Сама же девушка в своем Facebook обратилась к подписчикам с просьбой поделиться своими мыслями о получившемся образе.

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