Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на «мужскую и женскую» травлю

Актриса и модель Яэль Шелбия пожаловалась на травлю из-за своей внешности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun .

Напомним, Яэль возглавила список наиболее привлекательных людей планеты в рейтинге «100 самых красивых лиц».

По словам модели израильского происхождения, титул приносит ей большое количество негатива, который выплескивают на нее в соцсетях.

«Мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности», — рассказала девушка.

Яэль Шелбия встречается с 36-летним Брэндоном Корффом, внуком американского миллиардера Самнера Редстоуна.

Кстати, в 2020 году в список 100 самых красивых женщин вошла 19-летняя модель Наталья Цевельчугова из Новосибирска.