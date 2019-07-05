Девушке из Барнаула собирают 45 тысяч долларов на лечение в Китае

Жительница Барнаула Юлия Романова уже 9 лет борется с раком лимфатической системы. За эти годы девушка прошла 49 курсов различных химиотерапий, курс лучевой терапии, четыре операции под общим наркозом, пересадку стволовых клеток костного мозга. Всё это не помогло. Теперь близкие Юлии просят помощи у неравнодушных.

На сегодняшний день болезнь Юлии находится на финальной стадии 4б и её единственный шанс — дорогостоящее лечение в Пекине. Стоимость терапии составит 45 тысяч долларов, плюс возможные расходы на реанимацию, переливания крови и прочие ситуации, которые могут случится во время терапии — 5 тысяч долларов.

«Я, как послушный пациент, прошла всё возможное лечение для моего заболевания в России, — рассказывает Юлия, — К сожалению, болезнь не хочет уходить и доктора, курирующие меня в НИИ Горбачевой (Санкт-Петербург) посоветовали способ лечения, который на данный момент успешно проводится лишь в США, Израиле и Китае».

Речь идет о клеточной терапии CAR-T. «Если честно, больше у меня нет вариантов, мы отправляли документы в большое количество клиник разных стран, меня не берут на лечение, очень сложный случай», — отмечает девушка.

Историю Юлии Романовой и реквизиты для желающих помочь можно найти в посвященной ей группе в «Вконтакте», а также на её странице в Instagram.