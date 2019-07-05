Девушке из Барнаула собирают 45 тысяч долларов на лечение в Китае

На сегодняшний день болезнь Юлии находится на финальной стадии 4б и её единственный шанс — дорогостоящее лечение в Пекине. Стоимость терапии составит 45 тысяч долларов, плюс возможные расходы на реанимацию, переливания крови и прочие ситуации, которые могут случится во время терапии — 5 тысяч долларов.
«Я, как послушный пациент, прошла всё возможное лечение для моего заболевания в России, — рассказывает Юлия, — К сожалению, болезнь не хочет уходить и доктора, курирующие меня в НИИ Горбачевой (Санкт-Петербург) посоветовали способ лечения, который на данный момент успешно проводится лишь в США, Израиле и Китае».
Речь идет о клеточной терапии CAR-T. «Если честно, больше у меня нет вариантов, мы отправляли документы в большое количество клиник разных стран, меня не берут на лечение, очень сложный случай», — отмечает девушка.
Историю Юлии Романовой и реквизиты для желающих помочь можно найти в посвященной ей группе в «Вконтакте», а также на её странице в Instagram.