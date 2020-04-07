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Жизнь

Девушки ради лайков снимали красивые видео и сожгли дачу в Сибири

В Красноярском крае полицейские проводят проверку по факту поджога дачного домика, сообщает региональное МВД.

Пожар во Власихе.
Пожар во Власихе.
Елена Сысолятина в vk.com/barneos22_pr

Инцидент произошел в Канске. Полицейские установили, что к поджогу причастны две девушки — 20-летняя студентка техникума и 15-летняя школьница.

«Мы с подругой гуляли на дачах. Нашли домик. Решили зайти. Мы там разожгли костер для красивых видео, но не хотели поджигать. Собрались домой, домик не горел. Мы еще смотрели стояли, дом не горел. Ушли, через два дня приходим, домика не стало», — рассказала одна из девушек.

Ранее подруги в поле зрения правоохранителей не попадали. Сейчас эксперты устанавливают ущерб, причиненный владельцу дачного участка.

В действиях любительниц красивых видео содержатся признаки состава преступления, что подразумевает наказание на срок до 5 лет лишения свободы.

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