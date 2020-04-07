Девушки ради лайков снимали красивые видео и сожгли дачу в Сибири

Инцидент произошел в Канске. Полицейские установили, что к поджогу причастны две девушки — 20-летняя студентка техникума и 15-летняя школьница.

«Мы с подругой гуляли на дачах. Нашли домик. Решили зайти. Мы там разожгли костер для красивых видео, но не хотели поджигать. Собрались домой, домик не горел. Мы еще смотрели стояли, дом не горел. Ушли, через два дня приходим, домика не стало», — рассказала одна из девушек.