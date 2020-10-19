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Девушки рулят. Названы победители голосования «Бесплатный ремонт» от «Российского кафеля»

Победителя акции «Бесплатный ремонт» от сети салонов «Российский кафель» определили читатели сайта altapress.ru. По итогам голосования триумфатором оказалась Дарья Матвиенко.

Ремонт Дарьи Матвиенко.
Ремонт Дарьи Матвиенко.
Предоставлено altapress.ru.

Кандидатуру Дарьи поддержали 402 человека (52,1% участников голосования).

Итоги голосования.
Итоги голосования.
altapress.ru.

Второе место заняла Алина Чебакова (188 голосов — 24,4%), «бронза» досталась Виктории Дединой (72 голоса — 9,3%).

Таким образом, все три призовых места достались представительницам прекрасного пола.

Ремонт Алины Чебаковой.
Ремонт Алины Чебаковой.
Предоставлено altapress.ru.

Напомним, победителю открытого интернет-голосования, проходившего на нашем сайте, вернут полную стоимость керамической плитки купленной им в сети «Российский кафель». Обладатель второго места получит подарок в размере 50% от стоимости ремонта, приз за третье место составит 30% от стоимости ремонта (при наличии чека).

Акция «Бесплатный ремонт» проводилась с февраля по октябрь во всех салонах сети «Российский кафель» в Барнауле и Бийске. Заявки принимались до 10 октября.

Ремонт Виктории Дединой.
Ремонт Виктории Дединой.
Предоставлено altapress.ru.

Голосование за победителя стартовало 15 октября с 12:00 и завершилось в 12:00 19 октября.

Сеть салонов Российский кафель всегда радует барнаульцев приятными акциями и выгодными ценовыми предложениями. С 12 октября, покупая плитку в Российском кафеле, вы можете выиграть путевку на море.

Подробности на сайте roskafel.ru.

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