Девушку по ночам пугает привидение, закрывая шкаф и поправляя шторы

Девушка из Уфы опубликовала в сети видео, на котором в комнате творятся необъяснимые вещи, сообщает LIFE .

По словам Валерии, случай произошел 22 декабря. Незадолго до этого она начала замечать странные события в квартире.

«Все дошло до того, что пыталась спать с включенным светом и камерой, поставленной на запись. Дверь шкафа-купе захлопнулась сама по себе», — отмечает издание.

После этого девушка вскочила с дивана и выбежала из комнаты. К счастью, привидение за ней не побежало.



Стоит отметить, что далеко не все поверили в уфимские паранормальные явления. Многие уверены, что все происходящее не более, чем постановка.

Также посоветовали не искать охотников за привидениями, а сделать нормальный ремонт в квартире.

«Успокойся, у меня так часто было. Поверхность дома не идеальна. Поставь ремонтные весы и увидишь, что дом может быть под наклоном», — отметили в комментариях к видео.

Виной всему может быть кошка на видео — она наступила и дверь закрылась, поскольку старый пол немного прогнулся.