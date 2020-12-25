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Жизнь

Девушку по ночам пугает привидение, закрывая шкаф и поправляя шторы

Девушка из Уфы опубликовала в сети видео, на котором в комнате творятся необъяснимые вещи, сообщает LIFE.

Девушку по ночам пугает привидение. Уфа.
Девушку по ночам пугает привидение. Уфа.
кадр из видео.

По словам Валерии, случай произошел 22 декабря. Незадолго до этого она начала замечать странные события в квартире.

«Все дошло до того, что пыталась спать с включенным светом и камерой, поставленной на запись. Дверь шкафа-купе захлопнулась сама по себе», — отмечает издание.

После этого девушка вскочила с дивана и выбежала из комнаты. К счастью, привидение за ней не побежало.


Стоит отметить, что далеко не все поверили в уфимские паранормальные явления. Многие уверены, что все происходящее не более, чем постановка.

Также посоветовали не искать охотников за привидениями, а сделать нормальный ремонт в квартире.

«Успокойся, у меня так часто было. Поверхность дома не идеальна. Поставь ремонтные весы и увидишь, что дом может быть под наклоном», — отметили в комментариях к видео.

Виной всему может быть кошка на видео — она наступила и дверь закрылась, поскольку старый пол немного прогнулся.

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