+146. Девять человек с COVID-19 скончалось в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявили 146 инфицированных коронавирусом. За это же время скончалось 9 человек, сообщили в краевом оперштабе 24 июля.

Из числа новых случаев большинство по-прежнему в Барнауле — 40. В Рубцовске — 19. В Залесовском районе выявили 18 заболевших, в Бийске — 15.

Также прирос новыми случаями Новоалтайск — 8, Зональный район -7, Первомайский район — 4, Алейск — 3, Волчихинский район — 3, Заринск — 3, Камень-на-Оби — 3; Шипуновский район — 3, Егорьевский район — 2, Калманский район — 2, Кытмановский район — 2, Панкрушихинский район — 2, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Павловский, Поспелехинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Хабарский районы — по одному заболевшему.

За сутки скончалось 9 человек (2 — COVID-19, 7 — иные причины). За весь период умерло уже 179 человек.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8253 человека.

107 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 45.

Всего выздоровели 5 896 человек, за прошедшие сутки — 251 человек.