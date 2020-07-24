Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июля 24°C
Коронавирус
Жизнь

+146. Девять человек с COVID-19 скончалось в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявили 146 инфицированных коронавирусом. За это же время скончалось 9 человек, сообщили в краевом оперштабе 24 июля.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Из числа новых случаев большинство по-прежнему в Барнауле — 40. В Рубцовске — 19. В Залесовском районе выявили 18 заболевших, в Бийске — 15.

Также прирос новыми случаями Новоалтайск — 8, Зональный район -7, Первомайский район — 4, Алейск — 3, Волчихинский район — 3, Заринск — 3, Камень-на-Оби — 3; Шипуновский район — 3, Егорьевский район — 2, Калманский район — 2, Кытмановский район — 2, Панкрушихинский район — 2, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Павловский, Поспелехинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Хабарский районы — по одному заболевшему.

За сутки скончалось 9 человек (2 — COVID-19, 7 — иные причины). За весь период умерло уже 179 человек.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8253 человека.

107 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 45.

Всего выздоровели 5 896 человек, за прошедшие сутки — 251 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость