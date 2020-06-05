Девять контейнерных поездов сформированы на Алтае с начала года

С начала 2020 года на станции Барнаул сформировано 9 контейнерных поездов. Всего с мая 2018-го по декабрь 2019 года в Алтайском регионе ЗСЖД сформировано 40 контейнерных поездов, 22 из которых — в прошлом году.

Отправление ускоренных контейнерных поездов значительно сокращает время доставки отправляемых грузов: в 1,5−2 раза быстрее, чем сборными грузовыми составами. Поезд идет от станции отправления до станции назначения без расформирования, за счет чего достигается не только высокая скорость, но и сохранность грузов. Кроме того, контейнерные поезда следуют строго по расписанию, что повышает надежность поставки продукции точно в срок.

В настоящее время подобный сервис организован на направлениях в Забайкальск, Новороссийск, Находку, Владивосток и Достык (Казахстан). Формирование новых маршрутов контейнерных поездов Западно-Сибирской железной дороги — одно из приоритетных направлений деятельности. В частности, в 2019 году станции Сарайский и Рубцовск были открыты для осуществления операций с контейнерами. В ближайшей перспективе подобные операции начнут выполнять на станции Алейская.