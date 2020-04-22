Девять новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Общее количество заболевших составило 136 человек, в том числе 12 детей.
География коронавируса расширилась двумя районами — Троицким (Троицкое) и Целинным (Верх-Марушка) — здесь выявлено по одному случаю заболевания.
Рост количества заболевших произошел в Барнауле — плюс 4 человека, по одному человеку добавилось в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.