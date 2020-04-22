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Жизнь

Девять новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 22 апреля оперативный штаб.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Общее количество заболевших составило 136 человек, в том числе 12 детей.

География коронавируса расширилась двумя районами — Троицким (Троицкое) и Целинным (Верх-Марушка) — здесь выявлено по одному случаю заболевания.

Рост количества заболевших произошел в Барнауле — плюс 4 человека, по одному человеку добавилось в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

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