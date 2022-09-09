Девятичасовая пробка образовалась после крупного фестиваля

Зрители начали массово возвращаться с фестиваля современного искусства и свободного творчества Burning Man. В результате 80 тыс. гостей ринулись домой и попали в огромную пробку.
Также машины встряли из-за сужения с пятнадцати полос движения до одной на единственном шоссе.
Burning Man — ежегодное событие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Оно начинается в последний понедельник августа в полночь и длится восемь дней. На фестивале представляют инсталляции и высокотехнологичные арт-объекты.
Каждый год в конце фестиваля его главный символ — скульптуру деревянного человека — публично сжигают.