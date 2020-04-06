Девятилетняя вокалистка «Голоса» расплакалась в эфире и обвинила Гагарину в нечестности

На музыкальном шоу «Голос. Дети» разразилась настоящая драма. На этапе поединков одна из участниц, девятилетняя Ангелина Дерябина, обвинила наставницу Полину Гагарину в нечестности, пишет mail.ru.

Согласно правилам, трое участников одного наставника должны исполнить вместе одну песню. И только один из них продолжает участие в проекте.

Полина Гагарина выбрала восьмилетнюю Таисию Скоморохову. Две другие девочки сильно расстроились и расплакались в эфире.

Девятилетняя Ангелина со слезами обратилась к Гагариной: «Это несправедливо. Потому что вы могли выбрать нас троих», — заявила она.

В ответ певица сказала, что ей не позволяют этого сделать правила шоу. К дискуссии подключился ведущий Дмитрий Нагиев.

Он в своей манере начал утешать вокалисток: «Девочки, вам по три года! Я в три года песок ел в песочнице! Я его и в девять лет ел!» — пошутил он.

За кулисами Ангелина все еще не могла успокоиться. «Нечестно то, что выбрали не меня. Абсолютно нечестно. Нужно было выбрать всех троих. Я еще чуть-чуть подрасту и вернусь. Еще и не раз», — поделилась девочка переживаниями со своими родными.

Шоу «Голос. Дети» идет на Первом канале с 2014 года. В седьмом сезоне в роли наставников сидят Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе.

В проекте принимают участие школьники от 7 до 14 лет.