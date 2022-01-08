Газовый кратер «Врата ада», горящий более полувека, поручил потушить президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить горящий газовый кратер Дарваза также известный как «Врата ада», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Turkmenportal .

Кратер расположен на северо-востоке Туркменистана, в пустыне Каракумы. Он негативно сказывается на экологии и здоровье людей, проживающих рядом. Президент поручил привлечь для решения этой проблемы ученых и зарубежных специалистов.

Кратер горит с 1971 года. Обнаружив скопление газа, советские ученые пробурили скважину, однако произошел обвал. Тогда геологи подожгли это место, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Они полагали, что со временем огонь утихнет, однако он все еще горит. Диаметр огненной ямы составляет — около 60 метров, глубина — около 20 метров.

Напомним, что президент Туркменистана поручал погасить этот кратер еще в 2010 году.