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Жизнь

Газовый кратер «Врата ада», горящий более полувека, поручил потушить президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить горящий газовый кратер Дарваза также известный как «Врата ада», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Turkmenportal.

Огонь.
Огонь.
СС0

Кратер расположен на северо-востоке Туркменистана, в пустыне Каракумы. Он негативно сказывается на экологии и здоровье людей, проживающих рядом. Президент поручил привлечь для решения этой проблемы ученых и зарубежных специалистов.

Кратер горит с 1971 года. Обнаружив скопление газа, советские ученые пробурили скважину, однако произошел обвал. Тогда геологи подожгли это место, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Они полагали, что со временем огонь утихнет, однако он все еще горит. Диаметр огненной ямы составляет — около 60 метров, глубина — около 20 метров.

Напомним, что президент Туркменистана поручал погасить этот кратер еще в 2010 году.

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