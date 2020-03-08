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Жизнь

Дежурящие в Шереметьево врачи развлекают себя как могут. Вот танец записали

В аэропорту Шереметьево медики записали видео с танцем под саундтрек к фильму «Охотники за привидениями».

В Шереметьево медики записали видео с танцем.
В Шереметьево медики записали видео с танцем.
кадр из видео.

На кадрах медработник в защитном костюме и маске, а на спине большая пластиковая бутылка из-под воды, примотанная скотчем.


Врачи дежурят в воздушной гавани из-за вспышки коронавируса в нескольких зарубежных странах. Они проверяют прибывших туристов на возможные симптомы инфицирования.

Медик станцевала под саундтрек к фильму «Охотники за привидениями», главные герои которого ходят в защитных костюмах и ловят потусторонних существ.

Стоит отметить, что какого-то порицания со стороны общественности кадры не вызвали. Скорее наоборот, россиян видео повеселило.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, кто может скрываться за маской.

«Это не Елена Малышева?» — спросил он в своем Telegram-канале.

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