Диагностический центр Алтайского края объяснил ситуацию с очередями на КТ

Жители Алтайского края в соцсетях многократно жаловались на огромные очереди на компьютерную томографию в Диагностическом центре (ДЦ). Публиковались фото, где люди вынуждены ждать на улице. В самом центре эту информацию опровергли.

«Красная зона» диагностического работает с очень серьезной нагрузкой из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, а также увеличением числа заболевших COVID-19 в Алтайском крае, говорится в обращении учреждения в Instagram.

Медики «красной зоны» принимают пациентов, доставленных бригадами скорой медицинской помощи, в круглосуточном режиме.

«На улице, как пишут в социальных сетях, никто не стоит. Такие прецеденты действительно были, но в теплое время года, когда СОПРОВОЖДАЮЩИЕ пациентов, ожидали их на улице либо уже обследованные пациенты ожидали приезда скорой помощи. В настоящее время все желающие размещаются внутри учреждения», — сообщили в ДЦ, подчеркнув, что потоки пациентов развели на несколько кабинетов, в которых принимают три, а не один терапевт.

В коридорах и холлах имеется необходимое количество посадочных мест для пациентов, которые ожидают приема, добавили специалисты.

В числе замечаний в адрес «красной зоны» также длительное ожидание, тогда как исследования якобы проводится «за 10 минут».

В Центре говорят, что кроме проведения процедуры нужно изучение и описание изображение, а это требует куда больше времени.