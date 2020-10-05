Диагностический центр Алтайского края объяснил ситуацию с очередями на КТ

«Красная зона» диагностического работает с очень серьезной нагрузкой из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, а также увеличением числа заболевших COVID-19 в Алтайском крае, говорится в обращении учреждения в Instagram.
Медики «красной зоны» принимают пациентов, доставленных бригадами скорой медицинской помощи, в круглосуточном режиме.
«На улице, как пишут в социальных сетях, никто не стоит. Такие прецеденты действительно были, но в теплое время года, когда СОПРОВОЖДАЮЩИЕ пациентов, ожидали их на улице либо уже обследованные пациенты ожидали приезда скорой помощи. В настоящее время все желающие размещаются внутри учреждения», — сообщили в ДЦ, подчеркнув, что потоки пациентов развели на несколько кабинетов, в которых принимают три, а не один терапевт.
В коридорах и холлах имеется необходимое количество посадочных мест для пациентов, которые ожидают приема, добавили специалисты.
В числе замечаний в адрес «красной зоны» также длительное ожидание, тогда как исследования якобы проводится «за 10 минут».
В Центре говорят, что кроме проведения процедуры нужно изучение и описание изображение, а это требует куда больше времени.
«Кроме того, хотим обратить внимание на то, что компьютерная томография относится к высокоточным лучевым методам диагностики и при ее выполнении используется рентгеновское излучение, что также нагрузка на организм. Для проведения КТ необходимы веские основания. Выполняется КТ только по рекомендации лечащего врача», — заключили в ДЦ.