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Жизнь

Диагностический центр Алтайского края возмутил активистов попыткой купить Toyota Camry

Бюро расследований ОНФ считает, что покупка Toyota Camry за 1,8 млн рублей для нужд Диагностического центра Алтайского края — это расточительство и краевой минздрав должен организовать проверку.

Автомобиль, Toyota.
Автомобиль, Toyota.
СС0

Общественники предлагают властям региона ввести дополнительные ограничения предельной стоимости товаров, работ и услуг, которые закупают бюджетные учреждения.

Диагностический центр Алтайского края в соответствии с законом объявил запрос котировок для приобретения легкого автомобиля за счет внебюджетных средств. Итоги процедуры должны стать известны к 6 марта.

Анализ технических характеристик транспортного средства показал, что речь, вероятнее всего, идет о Toyota Camry в комплектации «Классик».

Эксперты ОНФ отметили, что формально медучреждение не нарушает законодательство, поскольку закупки по 223-ФЗ не нормированы.

Если бы покупка проходила по 44-ФЗ, тогда предельная стоимость автомобиля не должна была превышать 1,15 млн рублей. Бюджетные учреждения
могут приобретать автомобили стоимостью и до 2,5 млн рублей, но при условии, что они будут использоваться для перевозки сотрудников, выездных бригад или детей на мероприятия.

«Вряд ли Toyota Camry за 1,8 млн рублей может использоваться для оказания медицинской помощи населению, разве что для перевозки руководства медицинского учреждения. Такая организация закупочной процедуры похожа на попытку избежать ограничений по стоимости автомобиля», — считают эксперты Бюро расследований ОНФ.

Также общественники вспомнили, что у диагностического центра есть кредиторская задолженность, в том числе по ранее заключенным государственным контрактам, а закупка дорогостоящего автомобиля никак не способствует ее снижению.

ОНФ предложил министерству здравоохранения Алтайского края дать объективную оценку целесообразности закупки.

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