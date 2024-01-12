12 января
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Жизнь

Диалог депутата с избирателями. О чем говорят на личном приёме

Один из ключевых факторов работы депутата — умение слышать проблемы людей и помогать в их решении. Для этого есть такой депутатский инструмент, как приём по личным вопросам.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Проблемы с управляющей компанией, начисление пенсий, заработная плата и условия труда — об этом говорили граждане на первом в этом году личном приёме депутата Госдумы Александра Терентьева, сообщает пресс-служба алтайских социалистов.

Коммунальные переплёты

Жители многоквартирного дома №208 по ул. Юрина не в первый раз жалуются на управляющую компанию ДЕЗ-2, обслуживающую их дом. Депутат уже помогал возвращать деньги за незаконно повышенный тариф на содержание и текущий ремонт.

Новой причиной спора стала генеральная уборка. По словам жильцов, уборка не проводилась в доме, но обошлась им больше 50 тысяч рублей. На личном приеме представительница дома попросила народного избранника разобраться и помочь вернуть деньги, списанные за неоказанную услугу. Под обращением поставили подписи более 30-ти жильцов, возмущенных сложившейся ситуацией. Александр Терентьев подготовил депутатский запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пересчитать пенсию

Еще один житель краевой столицы обратился по поводу начисления пенсии. Пенсионер попросил Александра Терентьева инициировать "полную проверку его пенсионного дела, с целью перерасчёта пенсии в большую сторону". Все необходимые документы он готов предоставить специалистам Социального фонда. Депутат уже направил свой запрос по компетенции.

А что в крае?

На личном приёме рассмотрено несколько дел по жалобам бюджетников на заработную плату и условия труда. Неверные начисления вскрыты депутатом при помощи прокуратуры в Топчихинской ЦРБ. Жалобы из Каменского и Шипуновского районов, думец взял в проработку, чтобы законодательно урегулировать вопрос об увеличении количества квартир в многоквартирных домах для введения в них непосредственного управления.

Семья, занимающаяся сельским хозяйством в Чарышском районе, столкнулась с проблемой доставки кормов животным из-за перекопа дороги. Александр Терентьев обратился в полицию и прокуратуру края.

Депутатом рассмотрены итоги прокурорских проверок в связи с ненадлежащим состоянием дорог в Шипуновском районе. Результаты предпринятых органами власти действий оставлены на контроле.

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